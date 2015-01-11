Определились лучшие Кубка Егозы

5-го февраля 2017 года на ГЛК "Егоза" прошел Кубок Егозы (Русмастер Челябинской области) по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов.
В нём приняли участие более 100 спортсменов из Озёрска, Кыштыма, Снежинска, Верхнего Уфалея, Миасса, Челябинска, Екатеринбурга. Впервые были гости из Каменск-Уральского.
В результате места распределились следующим образом:
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Женщины 50 лет и старше
1.Федорович Ольга - Озерск
2.Зырина Ольга - Озерск
3. Золотарева Марина - Озерск
Женщины 35-49 лет
1.Перина Ольга - Озерск
2.Витлосемина Ирина - Озерск
3.Агапова Алла - Озерск
Мужчины 65 лет и старше
1.Калганов Михаил - Екатеринбург
2.Пермяков Владимир - Озерск
3.Усольцев Сергей - Озерск
Мужчины 55-64 лет
1.Кулешов Владимир - Озерск
2.Васильев Николай - Екатеринбург
3.Васильев Владимир - Озерск
Мужчины 45-54 лет
1.Мирошкин Константин - Снежинск
2.Смирнов Григорий - Кам.Уральск
3.Скорев Борис Озерск
Мужчины 35-44 лет
1.Некрасов Игорь - Екатеринбург
2.Верховод Евгений - Озерск
3.Верхотурцев Андрей - Снежинск
Мужчины до-34 лет
1.Толмачев Игорь - Миасс
2.Скорев Вячеслав - Озерск
3.Марченко Георгий - Озерск
СНОУБОРД .
Женщины
1.Шнидорова Надежда - Новогорный
2.Биктимирова Карина - Озерск
3.Копылова Анна - Кыштым
Мужчины
1.Малев Влад - Кыштым
2.Мелехин Лев - Екатеринбург
3.Сурнин Клим - Озерск