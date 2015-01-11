Определились лучшие Кубка Егозы

5-го февраля 2017 года на ГЛК "Егоза" прошел Кубок Егозы (Русмастер Челябинской области) по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов.

В нём приняли участие более 100 спортсменов из Озёрска, Кыштыма, Снежинска, Верхнего Уфалея, Миасса, Челябинска, Екатеринбурга. Впервые были гости из Каменск-Уральского.

В результате места распределились следующим образом:

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Женщины 50 лет и старше

1.Федорович Ольга - Озерск

2.Зырина Ольга - Озерск

3. Золотарева Марина - Озерск

Женщины 35-49 лет

1.Перина Ольга - Озерск

2.Витлосемина Ирина - Озерск

3.Агапова Алла - Озерск

Мужчины 65 лет и старше

1.Калганов Михаил - Екатеринбург

2.Пермяков Владимир - Озерск

3.Усольцев Сергей - Озерск

Мужчины 55-64 лет

1.Кулешов Владимир - Озерск

2.Васильев Николай - Екатеринбург

3.Васильев Владимир - Озерск

Мужчины 45-54 лет

1.Мирошкин Константин - Снежинск

2.Смирнов Григорий - Кам.Уральск

3.Скорев Борис Озерск

Мужчины 35-44 лет

1.Некрасов Игорь - Екатеринбург

2.Верховод Евгений - Озерск

3.Верхотурцев Андрей - Снежинск

Мужчины до-34 лет

1.Толмачев Игорь - Миасс

2.Скорев Вячеслав - Озерск

3.Марченко Георгий - Озерск

СНОУБОРД .

Женщины

1.Шнидорова Надежда - Новогорный

2.Биктимирова Карина - Озерск

3.Копылова Анна - Кыштым

Мужчины

1.Малев Влад - Кыштым

2.Мелехин Лев - Екатеринбург

3.Сурнин Клим - Озерск