Завершился набор волонтеров этапа Кубка мира FIS по фристайлу в Челябинской области

На состязание, которое пройдет на территории ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс) 24-25 февраля, приедут сильнейшие спортсмены мира в дисциплине «ски-кросс». Для организации чемпионата будут задействованы 100 волонтеров. Функционал добровольцев включает в себя встречу спортсменов и тренеров в аэропорту, помощь в организации соревновательного и тренировочного процессов, работу со зрителями, помощь спортсменам в вопросах навигации, проживания, питания. Праздничное настроение гостям и зрителям будут создавать волонтеры парка чемпионата. «Мы получили около 500 заявок. Набор длился всего неделю, желающих было больше, но не все успели заполнить анкету. Отобрали 100 человек, именно столько волонтеров будет работать на «Солнечной долине», – подчеркнула руководитель волонтерского корпуса чемпионата Ирина Чиркова. Среди критериев отбора возраст от 18 лет, полная занятость на чемпионате с 21 по 26 февраля, знание иностранных языков, высокая степень ответственности при организации турнира и готовность проживать в период проведения чемпионата на территории Миасского городского округа. «23 человека из волонтерского корпуса – это волонтеры, рекомендованные миасским комитетом по делам молодежи, проживающие на территории города Миасс и не нуждающиеся в проживании. 15 человек – лингвистическая группа и группа race office с отличным знанием необходимых языков и огромным опытом проведения различных соревнований. Еще около 15 человек – это волонтеры узких направлений деятельности, например, аккредитации, пресс-центра, допинг-контроля и медицинской бригады, кандидатуры которых выбрали и утвердили руководители данных направлений от оргкомитета, несколько человек – спортсмены, представляющие данный вид. 9 человек – тимлидеры направлений работы с волонтерами», – отметила Ирина Чиркова. В оставшейся части волонтерского корпуса упор делался на молодых людей, так как подготовка чемпионата предполагает и тяжелую физическую нагрузку, например, помощь в строительстве трассы при непогоде. Добавим, специально для зрителей этапа Кубка мира готовится яркая развлекательная программа с приглашенными артистами, лучшие коллективы будут выступать перед гостями турнира. Телевизионную трансляцию соревнований будет вести федеральный канал «Матч ТВ». Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте, а также в кассах курорта «Солнечная долина». С программой соревнований можно ознакомиться на сайте.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zavershilsya-nabor-volonterov-etapa-kubka-mira-fis-po-fristaylu-v-chelyabinskoy-oblasti