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Борис Дубровский: «Собственники должны самостоятельно принимать решение о проведении ремонта в многоквартирном доме и контролировать качество работ»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочее совещание по итогам проведения капитального ремонта многоквартирных домов и обсуждению задач на 2017 год. Глава региона поручил активизировать работу с собственниками квартир по открытию спецсчетов для проведения капремонтов.

«Считаю важным и необходимым продолжить информационно-разъяснительную работу с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах по формированию фонда капремонта на спецсчетах, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Это наша стратегия, мы к этому должны двигаться, чтобы собственники принимали решение по ремонтам самостоятельно, сами администрировали и контролировали использование ресурсов и качество работ. Данную работу необходимо продолжить. И если сейчас таких домов 7%, то к концу года не плохо было бы это количество удвоить».

В свою очередь заместитель губернатора Сергей Шаль отметил, что уже есть положительные результаты проводимой работы с собственниками. «В рамках проведения разъяснительной работы о положительных моментах открытия спецсчетов за 2016 год собственники 349 многоквартирных домов приняли решение об открытии спецсчетов, – уточнил Сергей Шаль. – На сегодняшний день на спецсчетах находятся 7% домов, и эту работу продолжим и далее».

Также во всех муниципальных образованиях по поручению губернатора были созданы и работают комиссии по проведению капительного ремонта, добавил заместитель губернатора. По статистике регионального оператора за 2016 год выполнено 1 969 видов работ, в том числе по замере 164 лифтов, на общую сумму 1,58 млрд рублей.

В 2017 году согласно краткосрочному плану запланирован капитальный ремонт на 1 534 домах Челябинской области (7 357 видов работ) на общую сумму около 5 млрд рублей. В ближайшее время запланировано утверждение перечня ремонтных работ собственниками жилых помещений, проведение конкурсов на разработку проектно-сметной документации, проведение ремонтов, а также строительный контроль. В рамках региональной программы капремонта Челябинской области с 2017 по 2019 год запланирован капитальный ремонт 1 518 единиц лифтового оборудования на 395 многоквартирных домах на общую сумму 2 млрд 859 млн рублей. Работы по замене лифтов будут проводиться в тринадцати муниципальных образованиях, в том числе Челябинске (929 лифтов), Магнитогорске (342), Златоусте (70), Озерске (47), Снежинске (37).

Справочно:

Программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на средства собственников реализуется в Челябинской области с 2015 года. На сегодняшний день тариф для собственников жилых помещений составляет 7 рублей за квадратный метр. Средства собираются на спецсчета домов (1 607 домов) или в общий котел регионального оператора. Регоператор проводит капитальный ремонт инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, лифтового оборудования, крыш, фасадов, фундамента, подвалов, приборов учета и узлов управления.

http://gubernator74.ru

Борис Дубровский: «Собственники должны самостоятельно принимать решение о проведении ремонта в многоквартирном доме и контролировать качество работ»

Борис Дубровский: «Собственники должны самостоятельно принимать решение о проведении ремонта в многоквартирном доме и контролировать качество работ»

Борис Дубровский: «Собственники должны самостоятельно принимать решение о проведении ремонта в многоквартирном доме и контролировать качество работ»

Борис Дубровский: «Собственники должны самостоятельно принимать решение о проведении ремонта в многоквартирном доме и контролировать качество работ»

Ключевые теги: капремонт, спецсчёт.

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