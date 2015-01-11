Впервые в Озёрске! Театральная бродилка для влюбленных!

14 и 15 февраля театральная бродилка для влюбленных!

Автор проекта – артист театра драмы и комедии «Наш дом» Андрей Сюськин.

Для Озерска такой проект – новшество, а на театральных просторах страны эта форма уже испытана в обеих столицах России и пользуется огромной популярностью. Театральные бродилки устраивают и независимые частные театры, и маститые государственные. Тесную сценическую коробку заменяют декорации городских улиц или парковые аллеи. В таком спектакле нет ни зрителей, ни артистов – такой променад-театр рождается прямо на ваших глазах, а главный его участник – вы сами.

"LOVE TRIP" - спектакль-путешествие для двоих на открытом воздухе. Декорация – городская архитектура, а в главной роли сами участники проекта.

LOVE TRIP – это перезагрузка чувств. Проходя маршрут, участники получат возможность узнать друг друга с новой стороны и перевернуть привычные представления о жизни и любви.

Продолжительность – 65 минут. Место проведения: город Озерск.

Конкретное место и время встречи участников путешествия, заказ билетов и остальные подробности можно узнать по телефону +7 922 016 62 23 (Андрей Сюськин) или Andrey_syuskin@mail.ru; https://vk.com/syuskina

Юлия Клепикова