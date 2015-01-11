Вспоминая Пушкина

…Двести лет назад, в 1817 году, молодой Александр Сергеевич Пушкин окончил Царскосельский лицей и был определен в Коллегию иностранных дел Российской империи в качестве коллежского секретаря.

А 10 февраля (29 января по старому стилю) – другая «круглая дата»: 180 лет со дня трагической гибели Пушкина в результате ранения на дуэли.

Произойди дуэль сегодня, Пушкин имел бы шансы выжить, считают современные врачи. Объем кровопотери, по оценкам историка хирургии Удермана, составил 40% от всего объема крови в организме, что сейчас уже не считается смертельным благодаря возможности переливания крови. Пушкин же донорской крови не получил. Вместо госпитализации Пушкина отвезли домой, волоком дотащив до саней, усугубляя травматический шок.

Раненых в живот в то время не оперировали, а наука не знала ни асептиков, ни антибиотиков, ни наркоза. Их рекомендовалось лечить с помощью припарок, касторки, слабительного и клизм.

В современной интерпретации диагноз Пушкина звучал бы так:

«Огнестрельное проникающее слепое ранение нижней части живота и таза. Многооскольчатые огнестрельные инфицированные переломы правой подвздошной и крестцовой костей с начинающимся остеомиелитом. Травматогенный диффузный перитонит. Гангрена участка стенки тонкой кишки. Инфицированная гематома брюшной полости. Инородное тело (пуля) в области крестца. Флебит тазовых вен. Молниеносный сепсис. Травматический шок. Массивная кровопотеря. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Полиорганная недостаточность».

Для спасения Пушкина необходимо было после ранения оказать первую помощь, наложив асептическую повязку и введя обезболивающие и кровоостанавливающие средства.

Далее его следовало в лежачем положении транспортировать в хирургическое отделение, по дороге вводя заменители плазмы крови и противошоковые средства. В стационаре надо было бы провести срочное обследование, включающее рентгенографию и УЗИ, а затем оперировать поэта под общим наркозом. В послеоперационный период необходима была бы интенсивная терапия с применением антибиотиков.

«При выполнении в полном объеме указанных мероприятий смертельный исход в связи с тяжестью ранения мог бы все равно наступить, однако шансы на выздоровление составили бы не менее 80%, ибо летальность при подобных огнестрельных ранениях ныне составляет 17,2–17,5 %», — отмечает Давидов, доцент Пермской медицинской академии Михаила Давидова, автор книги «Дуэль и смерть А.С. Пушкина глазами современного хирурга».

Но в первой половине XIX века об аспектах, сейчас кажущихся само собой разумеющимися, никто и не подозревал. Даже в 1980-х годах, по оценкам крупного советского хирурга Бориса Петровского, шансы Пушкина на выживание составили бы 30–40%. На специальной научной конференции, посвященной ранению и смерти поэта, он так сформулировал общее мнение собравшихся: «С позиции современной хирургии мы можем сказать, что перед тяжелым ранением А.С. Пушкина наши коллеги первой половины XIX века были беспомощны».

* * *

В Озерске любители творчества Пушкина собрались в этот день на абонементе Центральной городской библиотеки.

Открыла встречу заведующая абонементом Ольга Игоревна Тунина.

Михаил Федорович Корякин предложил почтить память поэта минутой молчания, после чего рассказал об установке и открытии памятника Пушкину у библиотеки в 2000 году и поделился своими стихотворениями.

Также свои стихи читала Любовь Николаевна Линдер, а Николай Николаевич Дындыкин поделился своими открытиями в пушкинских приемах стихосложения.

Звучали и бессмертные строки Пушкина, и интересные факты из исследований пушкиноведов.

Когда встреча подошла к концу, собравшиеся еще долго говорили на крыльце библиотеки.

Как тут не вспомнить исполненные самоиронии строки гения, которые сегодня воспринимаются безо всякого юмора, как констатация факта:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит –

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Александр Волынцев