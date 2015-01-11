В полицию требуется водитель с правами категории «D»!

Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области требуется водитель категории «D».

Требование к кандидату на должность полицейский-водитель: возраст до 35 лет, годный по состоянию здоровья, имеющий среднее образование, отслуживший в рядах Российской армии.

График работы сутки через трое, выслуга год за полтора, заработная плата от 25 тысяч рублей и выше.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефону 2-59-12, либо по адресу: пр. Ленина, каб. 57.

Для сотрудников полиции гарантированы:

- достойная зарплата, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия службы;

- ежегодный отпуск 30 календарных дней, дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней, дополнительные 7 дней за особые условия службы;

- ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно;

- бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях для сотрудников и членов их семей;

- льготная пенсия после 20 лет выслуги, включая службу в Вооруженных силах;

- возможность получения высшего образования за счет МВД России;

- единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Пресс-служба УМВД