В период с 13 по 20 февраля на территории Озерского городского округа проходит оперативно-профилактическая операция «Арсенал».

Целью данной операции является выявление и изъятие незаконно хранящегося у граждан оружия, выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

В рамках операции сотрудники полиции проверяют владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения условий хранения и владения огнестрельным оружием, а также лиц, ранее судимых за совершение преступлений указанной направленности.

Уважаемые граждане! Если Вы располагаете информацией о лицах, имеющих в пользовании незарегистрированное оружие, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства, просим сообщить в полицию по телефону: 2-83-68 или 02.

Пресс-служба УМВД