Житель Южного Урала построил дом из 12 тыс. бутылок от шампанского

В поселке Теченский (Сосновский район) появился дом из стеклянных бутылок от шампанского – его возведением занимался местный житель – 55-летний Хамидулла Ильчибаев вместе с сыном Эльдаром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет газета «Синегорье», идея построить необычный дом принадлежала младшему сыну, трагически погибшему в 2007 году. В память о нем глава семьи решил воплотить проект в жизнь.

Вместе с Эльдаром для тренировки они сначала поставили баню из стеклотары у себя в огороде. «Все получилось. Бутылка не ржавеет, не гниет, при заливке цементом горлышко закупоривается, получается стеклянный пузырь – хороший теплоизолятор. Ну, и сам вид необычный», – рассказывает Эльдар.

Тогда мужчины начали собирать «стеклянные кирпичи» для большого дома. 12 тыс. зеленых бутылок они скопили за четыре года – с помощью соседей и пунктов приема стеклотары. Попутно запасали брус, доски, шифер и цемент.

В итоге получился большой – более 100 квадратных метров, уютный, теплый и очень необычный дом, который уже стал местной достопримечательностью. С учетом конечной внутренней отделки, подведения газа и монтажа системы отопления семья потратила на него чуть более 500 тыс. рублей. Теперь в нем живет Эльдар со своей беременной женой.

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Фото Федора Жижилева из соцсети Facebook