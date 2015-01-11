Прокуратура проконсультирует онлайн

17 февраля с 12.00 до 14.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки в Центре социально значимой информации состоится Единая онлайн-консультация населения Прокуратурой Челябинской области.
Консультацию проводит начальник Отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Прокуратуры Челябинской области Александр Мухин.
Справки и предварительная запись по тел. 2-30-75.
http://www.libozersk.ru
Ключевые теги: онлайн-консультация.
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