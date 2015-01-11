Прокуратура проконсультирует онлайн

17 февраля с 12.00 до 14.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки в Центре социально значимой информации состоится Единая онлайн-консультация населения Прокуратурой Челябинской области. Консультацию проводит начальник Отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Прокуратуры Челябинской области Александр Мухин. Справки и предварительная запись по тел. 2-30-75. http://www.libozersk.ru

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +