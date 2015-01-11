Какого цвета молоко

"Молочные" продукты с пальмовым маслом можно будет легко отличить от настоящих, продовольственные товары не придется долго вертеть в руках в поисках срока годности, вред от слабоалкогольных энергетиков будет сведен к минимуму, а для поставщиков алкоголя введут сертификацию, чтобы бороться с контрафактом. Об этом и многом другом рассказал "Российской газете" член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков. Отдельно он остановился на российско-белорусских мясо-молочных спорах.

Валерий Николаевич, в России в последние два-три года появилось много инициатив по изменению требований к маркировке продуктов из-за использования пальмового масла там, где должен быть молочный жир. Они рассматриваются в ЕЭК?

Валерий Корешков: Использование пальмового масла конкретно в молочной продукции не разрешается техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Мы планируем установить дополнительные требования для тех продуктов, по технологии которых предусматривается возможность замещения молочного жира в количестве не более 50 процентов его заменителем, то есть для молокосодержащих продуктов. Например, на лицевой стороне упаковки должно быть определенным шрифтом указано "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". При этом на упаковке предусматривается информационное поле, которое должно быть контрастным по цвету с этикеткой или упаковкой и включать надпись "Содержит растительные масла". Все четко будет видно.

И еще очень много нареканий к тому, что далеко не сразу на упаковке можно обнаружить, например, срок годности.

Валерий Корешков: По инициативе России в ЕЭК завершается обсуждение изменений, направленных на лучшее зрительное восприятие и понимание сведений, выносимых производителем на маркировку пищевой продукции. Будут установлены критерии, обеспечивающие легкочитаемость, достоверность и понятность информации. В том числе обсуждается установление требований к размеру шрифта маркировки для сведений о наименовании, количестве, дате изготовления и сроке годности пищевой продукции в зависимости от размера потребительской упаковки.

Как это примерно будет выглядеть? Сколько отойдет под надписи - треть, половина упаковки? Будут определенные цвета, как у пачек сигарет, например?

Валерий Корешков: Пока могу только заверить, что во всех вариантах, которые мы рассматриваем, вся важная для потребителей информация на упаковке будет лучше видима, различима и читаема. Но точно не стоит проводить аналогий с табачной продукцией.

Когда новые требования к маркировке будут приняты и вступят в силу?

Валерий Корешков: Приняты, думаю, будут до конца первого полугодия, однако многое зависит от длительности согласования внутри государств. А переходный период по таким чувствительным моментам обычно составляет не менее года, а то и два. Мы прислушиваемся не только к защитникам прав потребителей, экспертам, но и к производителям, им нужно дать время на подготовку. Ближе к принятию решения, как обычно, опубликуем проект для обсуждения, проведем оценку регулирующего воздействия. У всех будет возможность еще раз задать вопросы и дать предложения.

В России обсуждается введение обезличенной упаковки для сигарет. Рассматриваются ли эта идея в ЕЭК?

Валерий Корешков: Предложения по введению обезличенной упаковки для табачных изделий в Комиссию не поступали.

С 17 марта, в соответствии с техрегламентом на табачную продукцию, на пачках сигарет появятся новые "пугающие" картинки. К этому все готово?

Валерий Корешков: Банк эскизов предупреждений о вреде табачных изделий опубликован, Минздравы очень тщательно подходили к их содержанию, мы работали с промышленностью, чтобы она могла подготовиться, решить все технологические вопросы. Все необходимые решения приняты.

Напомню, еще до середины ноября допускаются производство и выпуск на территории ЕАЭС табачной продукции в старой упаковке,если на нее есть документы об оценке соответствия, полученные до 15 мая 2016 года. При этом продажа таких товаров допускается до полной реализации в стране ЕАЭС, где они были выпущены в обращение.

Удалось ли снять основные разногласия между странами по техрегламенту "О безопасности алкогольной продукции"?

Валерий Корешков: Сейчас завершается его разработка, осталось несколько неурегулированных вопросов. В частности, обсуждается форма оценки соответствия - декларирование или сертификация. Мы считаем, что надо вводить сертификацию, тем самым усилить контроль за алкогольной продукцией. Она подвержена большому риску с точки зрения фальсификации.

А по объему тары для слабоалкогольных напитков?

Валерий Корешков: Мы сняли это разногласие, технический регламент не будет устанавливать ограничения по объему упаковки слабоалкогольной продукции.

Во многих регионах России уже запрещена продажа слабоалкогольных энергетиков. Техрегламент будет ограничивать их производство?

Валерий Корешков: Техрегламент не препятствует производству тонизирующих слабоалкогольных напитков. Алкоголь ведь преимущественно расслабляет, а тонизирующие вещества, наоборот, действуют возбуждающе. Такой "коктейль" может иметь неблагоприятное воздействие. Требования регламента направлены на минимизацию рисков для здоровья людей, поэтому устанавливают нормы допустимых к использованию при производстве слабоалкогольных напитков тонизирующих компонентов. Нет цели запрещать, есть цель сказать, как произвести, чтобы не навредить.

Обязательная установка "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвала недовольство на Дальнем Востоке. Люди ввезли подержанные иномарки и теперь не знают, что с ними делать: таможня не дает ПТС без установки "тревожной кнопки". Как им быть?

Валерий Корешков: Техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств" сам по себе не запрещает и не ограничивает ввоз подержанных автомобилей без "тревожной кнопки". Он оставляет покупателю выбор: приобрести автомобиль на вторичном рынке или в автосалоне, либо ввезти из-за рубежа с дальнейшей необходимостью подтвердить, что он отвечает всем требованиям безопасности и может быть допущен к эксплуатации. Заметьте, что эта обязательная норма была включена в техрегламент еще в 2013 году, у всех было достаточно времени на подготовку к нововведению. Кроме того, требования вводились поэтапно, начиная с 2015 года.

Еще раз подчеркну, запрета на ввоз подержанных автомобилей нет, вопрос лишь в наличии на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС" или возможности ее установки. Регламент надо выполнять.

Дилеры предупреждали, что из-за обязательности "тревожной кнопки" модельный ряд, выбор в автосалонах пострадает. Вы считаете, это действительно так?

Валерий Корешков: По нашей информации, практически все основные производители завершили необходимые испытания, и многие машины уже с конвейера сходят с системой вызова экстренных служб. Стоит отметить, что к настоящему моменту в соответствии с техрегламентом выдано более 400 одобрений типа на модели автомобилей, уже на конвейере оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб. Требования Союза к такому оборудованию во многом легли в основу разрабатываемых международных требований. Их введение ненамного более сложно, чем тех требований, с которыми производители уже справились - например, повышение экологического класса или оборудование автомобиля системой АБС.

Мы здесь выступаем пионерами, своим примером показываем, что необходимо усиливать безопасность дорожного движения. Устройство по своим возможностям универсальное, оно может очень широко применяться и для других функций, не только для оповещения экстренных служб.

Еще раньше, в прошлом году, автовладельцы столкнулись с претензиями ГИБДД к нештатному газобалонному оборудованию, поскольку оно подпало под запрет на изменения в конструкцию транспортных средств. Рассматривает ли ЕЭК возможность корректировки техрегламента в этой части?

Валерий Корешков: На сегодня этот вопрос не поднимается. Техрегламент не запрещает установку и эксплуатацию газобаллонного оборудования, просто ее надо соответствующим образом оформлять. Что греха таить - раньше доходило до того, что баллоны устанавливали и под креслами сидений в автобусах.

Теперь при внесении изменений в конструкцию проводится предварительная техническая экспертиза, проверка безопасности и технический осмотр машины. И это независимо от того, устанавливается ли газобаллонное оборудование, ставится ли другой двигатель или вообще принципиально меняется назначение и конструкция конкретного автомобиля.

Ограничения признали избыточными

У Россельхознадзора возникают сомнения в качестве и происхождении белорусских продуктов. ЕЭК в таких случаях пытается урегулировать возникающую напряженность между странами?

Валерий Корешков: Прежде всего, подчеркну, что системы ветеринарно-санитарного контроля наших стран признаны эквивалентными друг другу. В Республике Беларусь контроль и надзор за качеством и безопасностью такой же, как в России.

Недавно по нашей инициативе на площадке Евразийской экономической комиссии состоялось совещание с участием министерств сельского хозяйства Беларуси и России, мы обсудили взаимные поставки товаров, подлежащих ветеринарному контролю, выслушали позиции сторон по данной проблеме. По мнению Комиссии, ограничительные меры, принятые Россельхознадзором к белорусским предприятиям, являются избыточными и подлежат отмене, что и предложено было рассмотреть Министерству сельского хозяйства РФ. Если решение проблемы будет затягиваться, вопрос планируется рассмотреть на коллегии ЕЭК.

Надо отметить, что эта позиция Комиссии основана, в том числе, и на том, что сейчас порой меры принимаются к предприятиям на основе испытаний контрафактной продукции, не имеющей к ним никакого отношения, чего в принципе быть не должно. Этому аспекту мы также уделяем особое внимание, и уже подготовлены рекомендации, направленные на решение таких проблем.

Какую позицию ЕЭК занимает в российско-белорусском молочном споре?

Валерий Корешков: Претензии Россельхознадзора основаны на результатах применения при исследованиях методики, которая пока не может применяться в сфере государственного регулирования. Метод ИФА, на котором она основана, мало изучен в применении к молочным продуктам и может привести к неоднозначным результатам: и ультрапастеризованное и стерилизованное молоко будет давать положительные реакции независимо от того, есть там сухое молоко или нет.

В государствах сейчас продолжаются научные исследования по определению критериев, позволяющих отличить восстановленное молоко от питьевого. Мы хотим эту работу как можно скорее провести, в этом году завершить.

То есть сейчас общепризнанной методики нет, и полученные с ее помощью данные некорректны?

Валерий Корешков: Узаконенной методики на сегодняшний момент нет. Но есть другие методы контроля.

В России у контрольных органов периодически возникают сомнения в достоверности сертификатов, выданных другими странами Союза. Планируется ли проведение взаимных проверок или введение упрощенного отзыва таких сертификатов?

Валерий Корешков: Механизм взаимодействия в таких случаях есть, и он работает. Мы планируем в этом году определить четкие процедуры оценки соответствия продукции требованиям единых техрегламентов, а для равнозначности процедур прорабатываем вопрос о наделении ЕЭК полномочиями по утверждению порядка взаимных сравнительных оценок органами по аккредитации.

Сейчас готовим соглашение по надзору, которое предполагает усиление взаимодействия между надзорными органами стран Союза, чтобы они могли оперативнее принимать решения. Цель - построить эффективную систему контроля за соблюдением требований техрегламентов на основе единых принципов и сопоставимой ответственности.

Визитная карточка

Корешков Валерий Николаевич, член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии.

Валерий Корешков почти 20 лет (в 1992-2011 годах) возглавлял Госстандарт Республики Беларусь, под его руководством сформированы белорусские национальные системы технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации, обеспечения единства измерений. Он также возглавлял Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ, является заместителем председателя Рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.

С 1 февраля 2012 года Валерий Корешков возглавил блок по техническому регулированию в Евразийской экономической комиссии. Большинство из принятых к данному моменту 40 единых технических регламентов Евразийского экономического союза разработаны и согласованы при его непосредственном участии. В результате около 80 процентов продукции, которые Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия поставляют друг другу, уже подпадает под единое регулирование.

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