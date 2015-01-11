Бывший руководитель МП УАТ скрыл почти 10 млн налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Управление автомобильного транспорта» (город Озерск) Виталия Погорелова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, в период 2014 - 2016 годов, Погорелов, исполняя обязанности директора муниципального предприятия, являющегося налоговым агентом, не перечислил в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц на сумму более 9,7 млн.рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление и приняты меры для обеспечения возврата суммы налога в бюджетную систему Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление

СК России по Челябинской области