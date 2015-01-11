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| Новости » Общественная жизнь

Олег Дубровин: «С „сухим законом“ важно не переборщить. Нужно обеспечить баланс между здоровьем людей и интересами бизнеса»

Запрещать розничную реализацию алкогольной продукции в праздничные дни? Увеличивать временной интервал, ограничивающий продажу спиртного? Или вовсе ввести «сухой закон»? Эти и другие вопросы 16 февраля обсудили в Правительстве Челябинской области. Там состоялся круглый стол на тему «Правовое регулирование оборота алкогольной продукции на территории Челябинской области».

В мероприятии приняли участие представители южноуральской Общественной палаты, Законодательного Собрания региона, ГУ МВД по Челябинской области, Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения, ГУ по труду и занятости населения Челябинской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Челябинской областной клинической наркологической больницы, а также «Союза пивоваров России» и общественных организаций.

Напомним, с инициативой разработать законопроект, запрещающий продажу алкоголя в праздничные дни, во время выборов и крупных спортивных мероприятий, к губернатору Борису Дубровскому обратилось руководство Главного управления МВД по Челябинской области. Глава региона поручил провести общественную экспертизу данного законопроекта и отметил, что решение будет принято только после полного анализа всех «за» и «против».

Открыл круглый стол председатель Общественной палаты Олег Дубровин.

Олег Дубровин, председатель Общественной палаты Челябинской области: «Все мы понимаем, что Челябинской области необходимы меры по снижению алкоголизации населения и профилактики преступности в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом важно понимать, что меры эти должны быть продуманными и взвешенными. Закон не должен способствовать росту теневого рынка, не должен отразиться на легальных продажах алкоголя или негативно сказаться на занятости работников сферы торговли и услуг. С «сухим законом» важно не переборщить. Нужно обеспечить баланс между здоровьем людей и интересами бизнеса. И еще одна сторона вопроса: запреты запретами, но нельзя забывать о том, что есть такое понятие, как культура употребления спиртных напитков. Кроме того, считаю, что необходимо популяризировать в регионе здоровый образ жизни. Это направление государственной политики должно стать одной из приоритетных задач. От ее решения во многом зависит достижение поставленных стратегических целей».

Участники круглого стола обсудили три предложения законопроекта. По первому из них удалось прийти к общему решению. Инициативу запретить продажу крепкой алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 эксперты поддержали. Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Илья Бархатов при этом добавил, что считает целесообразным еще больше сузить этот промежуток времени и запретить продажу алкоголя после 17:00 в воскресенье. Напомню, сегодня федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8:00 до 23:00.

Второе предложение – о предоставлении органам местного самоуправления права ограничивать реализацию алкогольной продукции в розничных сетях в праздничные дни в местах проведения массового мероприятия – также было принято большинством. То есть, если закон будет принят, главы городов (и районов города) получат возможность запрещать продажу спиртного в отдельно взятых магазинах, расположенных в непосредственной близости к территории, где проходит праздник.

Третий вопрос – о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни – стал самым горячо обсуждаемым. Достичь единого мнения участникам встречи не удалось. Однако, считает председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, реализация даже первых двух пунктов будет иметь положительные последствия для борьбы с алкоголизацией населения и снижения уровня бытовой преступности.

Заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты

Челябинской области

Елена Шубина

Фото Владимира Лушникова

Ключевые теги: сухой закон.

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Комментарии (1)

Гость Андрей Тумашов,

Требую полного прекращения спаивания в Челябинской области и введения сухого закона в круглогодичном режиме. Трезвость спасёт людей и экономику. Готов помогать словом и делом.

Руководитель проекта "Трезвый УрФО" А.А. Тумашов
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