В городской поликлинике будет возобновлена плановая запись

С 20 февраля в городской поликлинике №1 будет возобновлена плановая запись к врачам-терапевтам и профильным специалистам.

Представители средств массовой информации выехали в городскую поликлинику и встретились с заведующей Ириной Егоровой. В первую очередь она обратила внимание на то, что в поликлинике созданы условия для того, чтобы ежедневно, без особых временных затрат и, не покидая стен поликлиники, жители округа могли пройти диспансеризацию:

– Было принято решение разделить потоки пациентов с заболеваниями ОРВИ и гриппом и тех, кто пришёл пройти профилактическое обследование в рамках диспансеризации. Врачи-терапевты ведут приём по больничным листам и острым состояниям здоровья на 4-м и 5-м этажах. Кабинет диспансеризации был перенесён на 6-й этаж. Кабинет № 603 работает ежедневно с 08:00 до 14:00 часов.

Ирина Егорова подчеркнула, что диспансеризация на сегодняшний день является приоритетным национальным проектом в сфере здравоохранения. Эта программа работает уже четвёртый год и нацелена на раннее выявление неинфекционных заболеваний, которые составляют большую группу риска по инвалидности и смертности взрослого населения. Это, прежде всего, заболевания сердечно-сосудистой системы, лёгких, обмена веществ. Кроме того, заведующая поликлиники также отметила, что работодатель обязан предоставить работнику время для прохождения данного медицинского исследования, это право граждан закреплено законодательно.

Следует напомнить, что в течение календарного года диспансеризацию могут пройти те жители Озерского городского округа, которые прикреплены к ЦМСЧ-71 и наблюдаются в поликлинике №1. Количество полных лет пациента в этом году должно быть кратно трём. Весь комплекс мероприятий можно пойти прямо в поликлинике, за исключением женщин определённых возрастных групп, которым дополнительно надо будет пройти обследование в женской консультации и в городской больнице.

Также в ходе общения с представителями СМИ Ирина Егорова обратилась к жителям округа с просьбой предъявлять в регистратуре три документа: паспорт, полис и СНИЛС:

– В настоящее время по требованию фонда обязательного медицинского страхования во всех поликлиниках по специальной электронной программе проводится сверка данных по оказанию бесплатной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования. Это связано с тем, что часто бывают случаи, когда номер полиса уже недействителен, или человек по каким-то причинам был прикреплён к лечебному учреждению в другом городе. Поэтому эту работу нам провести необходимо, чтобы информация была достоверной. В регистратуре работают три окна, обратиться можно в любое из них, ограничения по адресам отменены. Талон амбулаторного приёма сейчас в регистратуре не выдаётся, он будет формироваться врачом и медицинской сестрой непосредственно во время приёма.

17 февраля в городской поликлинике №1, в связи со снижением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, заканчивается действие масочного режима. С понедельника работа поликлиники будет проходить в плановом порядке.

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Фото Владимира Беляева.