Из-за «Малахита-2017» перекроют движение

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с проведением IV этапа Кубка России по авторалли «Малахит-2017» 25 февраля 2017 года, с 09:00 до 12:15 будет перекрыто движение транспортных средств в районе железнодорожного переезда ст. Татыш и на автомобильной дороге до оз. Акакуль.

Информация предоставлена УКСиБ администрации ОГО.