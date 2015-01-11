Педагог года в дошкольном образовании: финальные этапы конкурса

16.02.2017 на базе МБДОУ ДС №50 состоялся третий этап муниципального конкурса «Педагог года-2017» в номинации «Педагог года в дошкольном образовании». Более пятидесяти педагогов приняли участие в работе мастер-классов, который были подготовлены конкурсантами. Участники поделились своим педагогическим опытом по проблемам «Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста», «Развитие творческих способностей детей через конструктивную деятельность посредством ознакомления с элементами архитектуры», «Сказки в логопедической работе», «Использование дидактических игр в формировании элементарных математических представлений», «Использования здоровьесберегающих технологий в развитии физических качеств гибкости и равновесия».

20.02.2017 в МБУ ДО «ДТДиМ» прошли финальные этапы муниципального конкурса «Педагог года-2017» в номинации «Педагог года в дошкольном образовании».

На конкурсном испытании «Творческая презентация» конкурсантами были представлены педагогические опыты работы.

В конкурсном испытании «Дискуссия» конкурсантам предстояло ответить на различные вопросы актуальные для дошкольного образования. Все педагоги по результатам своих выступлений получили положительную оценку коллег.

Поздравляем всех конкурсантов с успешным прохождением всех этапов конкурса!

Результаты конкурса будут оглашены на заключительном торжественном мероприятии 3 марта 2017 года в ДТДиМ.

Старший инспектор отдела дошкольного

образования и здоровьесбережения Попова Ю.А.

http://gorono-ozersk.ru