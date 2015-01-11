«Бескультурью скажем: „Нет!“

Комната. Между диваном и столом мечется творческая личность в ярко-красном халате и сползающих на нос очках. Поэтесса. Упрямая рифма никак не желает вставать на свое место… Но вот счастливое озарение, еще пара строк и книга дописана! Мир будет счастлив увидеть ее шедевр, он жаждет принять в свои объятия Анну Щербацкую! Но… что это? Нет? Не хотят слышать? Повесили трубку, не дав даже договорить? Ужас, кошмар. И наша творческая личность кубарем летит с небес в пропасть.

Не волнуйтесь. Литература здесь ни при чем. Это в понедельник в театре состоялся полуоткрытый показ студии «Театрариум» при театре «Наш дом». Традиция такая. Прекрасная возможность в непринужденной «домашней» обстановке продемонстрировать родителям и друзьям, чему научились учащиеся студии за время занятий. Среди зрителей в этот вечер оказался известный озерский фотограф Владимир Чирков, чьи фотографии – шанс заглянуть в «полуоткрытую дверь» любопытствующей публике, родственно к студийцам непричастной.

Артист театра «Наш дом» и руководитель студии Сергей Валерьевич Ахлюстин перед началом приветствовал: «Это наш домашний показ. Для своих. Увидите вы далеко не все, вошло в показ только самое лучшее». Так все и было. Чему научились, то и показывали. Лучшего оказалось больше чем на два часа. Сложно представить: если это было лучшее, то сколько осталось за бортом?

Упражнения на память физических действий: воображаемым лаком красили ногти, ловко орудовали незримой иглой и ножницами, наводили марафет воображаемой косметикой. Далее следовали наблюдения за животными. Медленно, оччень медленно и тщательно, через всю сцену ползет ленивец. И публика терпеливо ждет – всем ясно, здесь важен процесс, а не сюжет. А вот – честно раскоряченный паук ловко плетет свою паутину, чтобы поймать глупую муху. Мартышка и павиан выясняют отношения, лягушка прервала обед, чтобы присоединиться к сородичам, а улитка – единственный этюд в исполнении единственного мальчишки в студии – со скрипом и даже каким-то утробным воем, брела неведомо куда, изредка умильно демонстрируя рожки.

Самой обширной частью программы были этюды на оценку. Тут тебе и неудавшееся свидание, и хам в аэропорту, и клопы в постели, и строгая училка в пионерском лагере, и даже пародия на некультурного зрителя в театре. Некоторые из этих мини-спектаклей заканчивались сочными лозунгами в духе советских времен. Например, уморив приступом удушья нерадивого зрителя, подавившегося чипсами во время спектакля, «свидетели» трагедии со всей серьезностью провозгласили: «Бескультурью скажем «Нет!», хочешь есть – иди в буфет!».

Весь этот показ, такой обширный, с азартом и вдохновением сыгранный, напомнил сентябрьский кастинг в студию. Как стояли они, новенькие, на площадке перед «суровой» комиссией, мучительно боясь что-то сделать не так, стремясь преодолеть страх и стеснение. Кто-то занимается в студии уже не первый год и уже «не одну собаку съел», а кто-то из поступивших в этому году не дотянул даже до первого показа, но те, кто вышли в этот вечер на сцену, доказали – эти несколько месяцев для них не прошли зря.

За семь лет своего развития студия прошла большой путь, набрала достаточно высокий уровень, сформировала свои традиции, историю. В зале, в числе прочих заинтересованных лиц, сидели бывшие студийцы, выпускники. Смотрели, смеялись и… ловили свое заслуженное ностальжи. Явно к ним был обращен последний этюд, самый нежный и трогательный из всех – воспоминания о детстве…

С сентября при Озерском колледже искусств (впервые в истории Озерска!) откроется актерское отделение, где юноши и девушки смогут получить среднее профессиональное образование по специальности «Актер театра и кино». Обучающиеся в студии при театре драмы и комедии «Наш дом» имеют все шансы стать первыми студентами этого отделения!

Юлия Клепикова