«За Веру и Отечество» в ДК им. Пушкина

Праздник 23 февраля – День защитника Отечества. Защитника в самом широком смысле этого слова. Этот праздник олицетворяет собой лучшие человеческие качества: мужество, силу, заботу и ответственность. Среди традиций праздника – чествование военнослужащих, ветеранов, возложение цветов к памятным местам, проведение праздничных мероприятий.

Дом Культуры им. Александра Сергеевича Пушкина подготовил концерт "За Веру и Отечество", который на одном дыхании прошел 23 февраля 2017 года. Гостями праздника стали ветераны, военнослужащие учебного батальона и жители поселка.

Зрители тепло принимали выступления коллективов, а когда на сцене в исполнении коллектива народной песни зазвучала "Катюша", зал как по команде подхватил и дружно запел родную всем песню. Именно в этот момент все ощутили огромное значение этого праздника, гордость за свою Родину, почувствовали силу единения народа. С праздником Защитника Отечества! Да здравствует Россия!

Заведующий структурным подразделением

ДК им.А.С.Пушкина

Марина Ивановна Золотарева