» Интервью с начальником Управления культуры Натальей Сальниковой

Редакция сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ продолжает серию онлайн-встреч с начальниками Управлений администрации ОГО.

9 марта в 12:00 мы ждем в гости начальника Управления культуры Сальникову Наталью Геннадьевну.

Главной темой для разговора будет - настоящее и будущее учреждений культуры Озёрска в условиях кризиса.

Также будут озвучены все вопросы, которые оставят в комментариях на сайте, страничке в ВКонтакте (https://vk.com/upr_kul_ozr) или пришлют на [email protected] наши читатели и зрители.

На канале УКС-ТВ интервью будет доступно в записи с 10 марта.