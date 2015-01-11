15 юных граждан Озерского округа получили свои первые паспорта

В читальном зале Центральной городской библиотеке Озерского городского округа Челябинской области состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним подросткам, посвященное празднованию Дня Защитника Отечества.

На мероприятии присутствовали родители, близкие родственники, одноклассники и друзья молодых граждан, получающих паспорт.

С поздравлениями и пожеланиями от Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области выступили начальник отдела по вопросам миграции Наталья Василенко и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Андрей Печенкин. Библиотекарь читального зала Наталья Фомина рассказала про историю праздника и провела с ребятами викторину.

15 четырнадцатилетних граждан Озерского округа получили свои первые паспорта, буклеты с пожеланиями от Президента РФ, иллюстрированное издание об истории родного города «Дорога длиною в 55 лет».

Пресс-служба УМВД