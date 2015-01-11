Челябинский дзюдоист стал победителем турнира серии Гран-при в Дюссельдорфе

Денис Ярцев одолел на немецком татами пятерых соперников. В финальном поединке Ярцев выиграл грузина Лашу Шавдатуашвили, которому уступил на Олимпиаде в Рио, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Перед началом поединков в весовой категории до 73 кг фаворитом в ней считался 25-летний Лаша Шавдатуашвили из Грузии – олимпийский чемпион-2012, бронзовый призер Олимпийских игр-2016, обладатель полного комплекта наград чемпионатов Европы («золото», «серебро», «бронза»). Роль одного из соискателей медалей этапа Гран-при специалисты дзюдо отводили челябинцу Денису Ярцеву, который дважды (в 2015 и 2016 годах), был пятым на чемпионатах континента, но неплохо зарекомендовал себя на турнирах серии «Большой шлем» и «Мастерс». В августе 2016 года Денис Ярцев проиграл Шавдатуашвили в «утешительной» сетке на пути к олимпийской «бронзе», а в декабре взял реванш в клубном Кубке Европы «Золотая лига» в Грозном. Очередная встреча принципиальных соперников состоялась в финале состязаний в Дюссельдорфе. Но прежде ученик заслуженного тренера России Виктора Мосейчука в дополнительное время взял верх над португальцем Хорхе Фернандесом, быстро выиграл у чеха Якуба Йесминека, в четвертьфинале превзошел кубинца Магдиеля Эстрада, а в полуфинале за одну минуту справился со шведом Томми Мациасом. В решающей схватке с Шавдатуашвили очень красиво, эффектно уложил на обе лопатки своего грозного оппонента и впервые в своей карьере стал победителем турнира серии Гран-при. Бронзовые награды завоевали француз Гийом Шане и швед Томми Мациас. Еще один участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро из Челябинска, бронзовый призер чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Ренат Саидов (свыше 100 кг) выбыл из борьбы из награды после первого же поединка. Он уступил в дополнительном периоде по замечаниям бельгийцу Армени. Первый этап Гран-при Мировой серии IJF нового олимпийского цикла собрал 345 сильнейших дзюдоистов из 49 стран Европы, Азии и Америки.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskiy-dzyudoist-stal-pobeditelem-turnira-serii-gran-pri-v-dyusseldorfe-37109