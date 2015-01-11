В мэрии Златоуста подвели промежуточные итоги работы по реализации наказов избирателей

«По состоянию на 16 февраля в управление жилищно-коммунального хозяйства поступило 463 наказа, исполнен 371 наказ, 32 сняты в связи с отсутствием адреса, остальные наказы остались на исполнении. Многое из запланированного в части асфальтирования и установки детских городков удалось сделать в рамках программы «Реальные дела», – доложил главе округа руководитель учреждения Кирилл Кобзев. Неисполненные наказы в основном касаются асфальтирования межквартальных и придомовых территорий, благоустройства, освещения, отсыпки дорог. «Поручения за вами протокольно остаются. Готовьте сметы по объектам освещения, асфальтирования, отсыпку дорог ставьте в план. Необходимо вести системную работу по реестру наказов, формировать под него бюджет. В этом году поставленные задачи должны быть максимально выполнены», – подчеркнул Вячеслав Жилин. Также 27 наказов поступило в управление образования и молодежной политики, 22 из них исполнены. Еще 5 наказов по благоустройству школьных и дошкольных учреждений остаются на исполнении. Ремонт кровли Дома школьника, спил тополей возле школы №17 и постройку прогулочных веранд в детском саду №21 запланировано провести в этом году, сообщили в управлении.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-merii-zlatousta-podveli-promezhutochnye-itogi-raboty-po-realizacii-nakazov-izbirateley