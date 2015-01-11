Озерские полицейские провели спортивные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

На стадионе «Труд» сотрудники полиции приняли участие в гонках на лыжах. С пожеланием хорошего настроения и новых достижений, поздравив с Днем защитника Отечества, спортивный праздник открыл начальник Управления Сергей Ревякин. В зависимости от возраста полицейские и члены их семей участвовали в забегах на дистанциях 1 и 3 км.

В зале спортивного комплекса «Дельфин» Озерские полицейские приняли участие в играх первенства города Озерска по волейболу среди мужских команд силовых структур в честь Дня защитника Отечества. Команда от полиции «Дзержинец», от МЧС «Сигнал», федеральной службы безопасности и команда ветеранов волейбола в течение двух дней на волейбольной площадке выясняли сильнейшего. В ходе упорной борьбы команда от Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск заняла третье место.

Проведение подобных спортивных мероприятий в честь Дня Защитника Отечества вошло в добрую традицию Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Пресс-служба УМВД