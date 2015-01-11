Озерские приставы подвели итоги 2016 года

На прошлой неделе в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа состоялось совещание с участием заместителя главного судебного пристава Челябинской области Ольги Хорьковой, руководителей муниципалитета и федеральных структур.

На повестке дня значился один вопрос – деятельность Озерского городского отдела судебных приставов в истекшем периоде и планы на 2017 год, о чем доложил начальник структурного подразделения Виталий Рогозин. Традиционно отчетное заседание проходило в присутствии всего личного состава отдела.

Первоочередное внимание в своем выступлении Виталий Рогозин уделил выполнению основных задач, которые стоят перед службой в целом: исполнения судебных решений, иных актов, обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществлению уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к полномочиям Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

– Достижение установленных значений по ряду показателей служебной деятельности стало возможным, в том числе, за счет внедрения электронного обмена информацией с кредитными организациями и регистрационными органами наряду с применением классических мер исполнения, - отметил Виталий Рогозин.

Согласно приведенным в докладе данным, в 2016 году в работе у озерских судебных приставов находилось более 40 тысяч исполнительных производств на сумму 3 млрд. рублей. Отделом окончено и прекращено более 26 тыс. исполнительных производств на сумму 931 млн. рублей, в бюджеты всех уровней взыскана сумма в размере 59 млн. рублей: в том числе, административных штрафов – на сумму 26 млн. рублей, по страховым взносам Пенсионного фонда РФ – 11 млн. рублей.

На особом контроле у сотрудников отдела находилось взыскание алиментных платежей: в 2016 году на исполнении значилось 1 663 производства, остаток на начало 2017 года составил 1052.

Виталий Рогозин подчеркнул, что в 2016 году значительно возросло поступление исполнительных дел о взыскании задолженности в пользу субъектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, увеличилось поступление постановлений о взыскании штрафов за нарушение правил БДД (что обусловлено введением с 2016 года электронного документооборота с ГИБДД). Другой отличительной чертой отчетного периода стало тесное взаимодействие Озерского городского отдела судебных приставов с правоохранительными и уполномоченными органами: и речь идет не только о координации действий в ходе межведомственных совещаний, но и о ряде практических мероприятий. Так, совместно с СУ ФПС №1 МЧС РФ было оперативно исполнено постановление суда о приостановлении деятельности фабрики «Краснодеревщик» в п. Новогорный. В координации с МИФНС №3 проводились рейды по должникам – в результате арестов движимого и недвижимого имущества было взыскано и перечислено в федеральный бюджет 35 млн. рублей. Благодаря общим усилиям с ММПКХ удалось добиться перечисления платежей коммунальному предприятию со стороны УК «ОСЖС» и МБУ «Социальная сфера». Одним из ярких примеров эффективного «содружества» стал выезд судебных приставов, представителей ММПКХ и СМИ к юридическим лицам - должникам за энергоресурсы (сразу после этого один из ювелирных салонов Озерска оплатил долг в размере 100 тыс. рублей).

- Общую положительную динамику по взысканию коммунальных платежей в Озерском городском округе можно продемонстрировать на примере ММПКХ: в 2015 году в пользу муниципального предприятия было взыскано 2 млн. рублей, в 2016 – 8 млн. рублей, - к успехам 2016 года Виталий Рогозин причислил не одни рубли и проценты, но и возросшую открытость своей службы. – На сегодняшний день уже каждый третий житель Озерска знает об официальном сайте Управления ФССП России по Челябинской области, где работает электронный сервис – «Банк данных исполнительных производств» (с его помощью можно узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, сведения о характере требований исполнительного документа).

При обсуждении доклада в адрес отдела были высказаны и критические замечания, прозвучали они со стороны Ольги Хорьковой, которая указала на скрытые резервы озерского структурного подразделения.

Присутствовавшие на отчете начальник Озерской ГИБДД Андрей Печенкин, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Озерске Ирина Лобанова и начальник Озерского отдела Управления Росреестра по Челябинской области Людмила Редкошеева поблагодарили Виталия Рогозина за эффективное сотрудничество, подчеркнув, что судебные приставы оказывают значительную помощь их ведомствам, все вопросы решаются в оперативном порядке и претензий к работе отдела у них нет.

Глава Озерского городского округа Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков от имени руководства муниципалитета выразили удовлетворение сложившимися деловыми отношениями с Озерским городским отделом судебных приставов: «Судя по отзывам избирателей, общественное мнение о вашей службе меняется в лучшую сторону, а ошибки есть у всех, кто занимается делом». Со стороны органов местного самоуправления главы подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию.

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