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Озерские приставы подвели итоги 2016 года

На прошлой неделе в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа состоялось совещание с участием заместителя главного судебного пристава Челябинской области Ольги Хорьковой, руководителей муниципалитета и федеральных структур.

На повестке дня значился один вопрос – деятельность Озерского городского отдела судебных приставов в истекшем периоде и планы на 2017 год, о чем доложил начальник структурного подразделения Виталий Рогозин. Традиционно отчетное заседание проходило в присутствии всего личного состава отдела.

Первоочередное внимание в своем выступлении Виталий Рогозин уделил выполнению основных задач, которые стоят перед службой в целом: исполнения судебных решений, иных актов, обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществлению уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к полномочиям Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Достижение установленных значений по ряду показателей служебной деятельности стало возможным, в том числе, за счет внедрения электронного обмена информацией с кредитными организациями и регистрационными органами наряду с применением классических мер исполнения, - отметил Виталий Рогозин.

Согласно приведенным в докладе данным, в 2016 году в работе у озерских судебных приставов находилось более 40 тысяч исполнительных производств на сумму 3 млрд. рублей. Отделом окончено и прекращено более 26 тыс. исполнительных производств на сумму 931 млн. рублей, в бюджеты всех уровней взыскана сумма в размере 59 млн. рублей: в том числе, административных штрафов – на сумму 26 млн. рублей, по страховым взносам Пенсионного фонда РФ – 11 млн. рублей.

На особом контроле у сотрудников отдела находилось взыскание алиментных платежей: в 2016 году на исполнении значилось 1 663 производства, остаток на начало 2017 года составил 1052.

Виталий Рогозин подчеркнул, что в 2016 году значительно возросло поступление исполнительных дел о взыскании задолженности в пользу субъектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, увеличилось поступление постановлений о взыскании штрафов за нарушение правил БДД (что обусловлено введением с 2016 года электронного документооборота с ГИБДД). Другой отличительной чертой отчетного периода стало тесное взаимодействие Озерского городского отдела судебных приставов с правоохранительными и уполномоченными органами: и речь идет не только о координации действий в ходе межведомственных совещаний, но и о ряде практических мероприятий. Так, совместно с СУ ФПС №1 МЧС РФ было оперативно исполнено постановление суда о приостановлении деятельности фабрики «Краснодеревщик» в п. Новогорный. В координации с МИФНС №3 проводились рейды по должникам – в результате арестов движимого и недвижимого имущества было взыскано и перечислено в федеральный бюджет 35 млн. рублей. Благодаря общим усилиям с ММПКХ удалось добиться перечисления платежей коммунальному предприятию со стороны УК «ОСЖС» и МБУ «Социальная сфера». Одним из ярких примеров эффективного «содружества» стал выезд судебных приставов, представителей ММПКХ и СМИ к юридическим лицам - должникам за энергоресурсы (сразу после этого один из ювелирных салонов Озерска оплатил долг в размере 100 тыс. рублей).

- Общую положительную динамику по взысканию коммунальных платежей в Озерском городском округе можно продемонстрировать на примере ММПКХ: в 2015 году в пользу муниципального предприятия было взыскано 2 млн. рублей, в 2016 – 8 млн. рублей, - к успехам 2016 года Виталий Рогозин причислил не одни рубли и проценты, но и возросшую открытость своей службы. – На сегодняшний день уже каждый третий житель Озерска знает об официальном сайте Управления ФССП России по Челябинской области, где работает электронный сервис – «Банк данных исполнительных производств» (с его помощью можно узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, сведения о характере требований исполнительного документа).

При обсуждении доклада в адрес отдела были высказаны и критические замечания, прозвучали они со стороны Ольги Хорьковой, которая указала на скрытые резервы озерского структурного подразделения.

Присутствовавшие на отчете начальник Озерской ГИБДД Андрей Печенкин, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Озерске Ирина Лобанова и начальник Озерского отдела Управления Росреестра по Челябинской области Людмила Редкошеева поблагодарили Виталия Рогозина за эффективное сотрудничество, подчеркнув, что судебные приставы оказывают значительную помощь их ведомствам, все вопросы решаются в оперативном порядке и претензий к работе отдела у них нет.

Глава Озерского городского округа Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков от имени руководства муниципалитета выразили удовлетворение сложившимися деловыми отношениями с Озерским городским отделом судебных приставов: «Судя по отзывам избирателей, общественное мнение о вашей службе меняется в лучшую сторону, а ошибки есть у всех, кто занимается делом». Со стороны органов местного самоуправления главы подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию.

http://www.ozerskadm.ru

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Озерские приставы подвели итоги 2016 года

Ключевые теги: судебные приставы.

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