Полицейские изъяли у озерчанки около 1 грамма героина

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 174 происшествия, возбуждено 19 уголовных дел, раскрыто 11.

21 февраля сотрудники по делам несовершеннолетних в одном из продуктовых магазинов, расположенном по пр. Ленина, выявили факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. На продавца составлен административный протокол.

22 февраля сотрудники патрульно-постовой службы полиции на пр. К.Маркса выявили молодого человека, 1992 года рождения, с признаками наркотического опьянения. По данному факту оформлен материал.

В этот же день в ходе проведения обыска в квартире жительницы Озерска были обнаружены и изъяты предметы и приспособления для потребления наркотических средств, а также наркотическое средство героин массой около 1 грамма. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

23 февраля участковый уполномоченный полиции на пр. К.Маркса выявил жителя Озерска, 1993 года рождения, который находился в состоянии наркотического опьянения.

25 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника, который 24 февраля на третьем этаже торгового центра «Фестиваль» похитил сумку с имуществом и денежными средствами, причинив тем самым ущерб в сумме 30500 рублей. Задержанный, 1986 года рождения, дал признательные показания.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефону: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 56 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 17 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 19 выездов.

Было составлено 414 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 21 протокол;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 17 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 26 протоколов.

Осуществлено 6 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 2 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ, 1 профилактический осмотр на выявление наркотических веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск