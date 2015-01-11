5 марта в 14-00 Центральная городская библиотека приглашает всех жителей Озёрска на фотосушку «Кото-фото-матрица», посвященную Дню кошек в России.

В программе: сушка фотографий, чаепитие, общение с ведущим Владимиром Зыряновым и волонтерами фондов по защите бездомных животных, разнообразные конкурсы и викторины, музыка от DJ Эндрю.

Возраст участников не ограничен. Приносите фотографии котов и кошек, принимаются фото и других домашних животных.

Для всех участников – приятная новость. Фотомагазин «Кодак» (пр. Победы, 37) делает хорошую скидку на печать фото тем, кто произнесёт пароль «Мяу!»

Во время проведения фотосушки приветствуются добровольные взносы в пользу городских фондов помощи бездомным животным. Волонтеры принесут котят, находящихся в ожидании добрых ручек! Все животные обработаны от паразитов.

Справки по тел. 2-30-78.

http://www.libozersk.ru