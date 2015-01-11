Абонемент «Юность» Центральной городской библиотеки в рамках Года экологии приглашает горожан принять участие в конкурсе эко-селфи «Чистый город».

Селфи может существовать с пользой для природы.

Знаете ли вы жанр таких фотографий как «До и После»? Вот именно такие фотографии участвуют в конкурсе.

Только вам нужно фотографироваться не до и после макияжа, не до и после посещения модного шопинг-гида по стилю и не после использования нового шампуня, превращающего волосы из пакли в шелковистый ручей. Забудьте на секундочку о себе и оглянитесь вокруг. Вокруг вас лежит мусор. Нагнитесь и уберите его. Стоп, не так.

Сначала сфотографируйте себя на фоне замусоренной территории. А потом очистите её от мусора. А потом сфотографируйте себя ещё раз – уже на чистом пятачке, освобождённом от банок, бычков, бумажек и прочей гадости. Как у А. Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».

Своей акцией мы поддерживаем существующий экологический проект EcoSelfie Артёма Палецкого, который работает с 2015 года.

Убранные с глаз долой хотя бы две валяющиеся пластиковые бутылки и одна бумажка непонятно от чего тоже засчитываются за эко-селфи. А, между прочим, давно ли вы, идя по улице, нагибались, чтобы поднять две бутылки и доносили ли вы их до ближайших мусорных контейнеров? Наверное, вам было стыдно. У вас ложные понятия о стыдном.

Наш конкурс призывает соблюдать правила хорошего тона на улице. Действовать согласно поговорке «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».

Фотографии принимаются с 01.03 до 15.10.2017.

Справки по тел. 2-38-40.

Положение Конкурса

эко-селфи «Чистый город»

1. Общие положения:

Конкурс эко-селфи «Чистый город» (далее конкурс) проводится в рамках Года экологии –2017 в Российской Федерации.

2. Цели и задачи Конкурса:

2.1. Привлечь внимание жителей к чистоте нашего города.

2.2. Формировать ответственное отношение к окружающей среде, что предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования.

3. Организация Конкурса:

Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел «Юность» МКУК Озёрского городского округа «Централизованная библиотечная система».

Для оценки конкурсных работ создается жюри.

4. Участники Конкурса:

В конкурсе принимают участие жители Озёрского городского округа. Возраст участников не ограничен.

5. Сроки проведения:

Конкурс проводится с 01.03 по 30.10.2017.

Итоги подведения конкурса с 15 по 30 октября 2017 года.

6. Условия и порядок проведения конкурса:

6.1. Требуемый жанр фотографий – «До и После».

6.2. Сначала нужно сфотографировать себя на фоне замусоренной территории, потом убрать её. И ещё раз сфотографировать себя, но уже на чистом пятачке, освобождённом от мусора. Количество работ от участника не ограничено.

6.3. Фотографии принимаются:

– на абонементе «Юность» (ул. Советская, 8)

– в группе ВК «Чистый город»

– по e-mail: [email protected]

6.4. К фото приложить: ФИО автора фото, возраст, контактные данные (телефон, e-mail)

6.5. Победители Конкурса будут отмечены призами и дипломами.

Справки по тел. 2-38-40.

http://www.libozersk.ru