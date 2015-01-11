Абонемент «Юность» Центральной городской библиотеки в рамках Года экологии приглашает горожан принять участие в конкурсе эко-селфи «Чистый город».
Селфи может существовать с пользой для природы.
Знаете ли вы жанр таких фотографий как «До и После»? Вот именно такие фотографии участвуют в конкурсе.
Только вам нужно фотографироваться не до и после макияжа, не до и после посещения модного шопинг-гида по стилю и не после использования нового шампуня, превращающего волосы из пакли в шелковистый ручей. Забудьте на секундочку о себе и оглянитесь вокруг. Вокруг вас лежит мусор. Нагнитесь и уберите его. Стоп, не так.
Сначала сфотографируйте себя на фоне замусоренной территории. А потом очистите её от мусора. А потом сфотографируйте себя ещё раз – уже на чистом пятачке, освобождённом от банок, бычков, бумажек и прочей гадости. Как у А. Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».
Своей акцией мы поддерживаем существующий экологический проект EcoSelfie Артёма Палецкого, который работает с 2015 года.
Убранные с глаз долой хотя бы две валяющиеся пластиковые бутылки и одна бумажка непонятно от чего тоже засчитываются за эко-селфи. А, между прочим, давно ли вы, идя по улице, нагибались, чтобы поднять две бутылки и доносили ли вы их до ближайших мусорных контейнеров? Наверное, вам было стыдно. У вас ложные понятия о стыдном.
Наш конкурс призывает соблюдать правила хорошего тона на улице. Действовать согласно поговорке «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».
Фотографии принимаются с 01.03 до 15.10.2017.
Справки по тел. 2-38-40.
Положение Конкурса
эко-селфи «Чистый город»
1. Общие положения:
Конкурс эко-селфи «Чистый город» (далее конкурс) проводится в рамках Года экологии –2017 в Российской Федерации.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Привлечь внимание жителей к чистоте нашего города.
2.2. Формировать ответственное отношение к окружающей среде, что предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования.
3. Организация Конкурса:
Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел «Юность» МКУК Озёрского городского округа «Централизованная библиотечная система».
Для оценки конкурсных работ создается жюри.
4. Участники Конкурса:
В конкурсе принимают участие жители Озёрского городского округа. Возраст участников не ограничен.
5. Сроки проведения:
Конкурс проводится с 01.03 по 30.10.2017.
Итоги подведения конкурса с 15 по 30 октября 2017 года.
6. Условия и порядок проведения конкурса:
6.1. Требуемый жанр фотографий – «До и После».
6.2. Сначала нужно сфотографировать себя на фоне замусоренной территории, потом убрать её. И ещё раз сфотографировать себя, но уже на чистом пятачке, освобождённом от мусора. Количество работ от участника не ограничено.
6.3. Фотографии принимаются:
– на абонементе «Юность» (ул. Советская, 8)
– в группе ВК «Чистый город»
– по e-mail: [email protected]
6.4. К фото приложить: ФИО автора фото, возраст, контактные данные (телефон, e-mail)
6.5. Победители Конкурса будут отмечены призами и дипломами.
Справки по тел. 2-38-40.
http://www.libozersk.ru