Сотрудники полиции провели «Урок мужества»

Во время акции «Неделя мужества» 15 февраля в День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, сотрудники озерской полиции провели «Урок мужества» для старшеклассников.

В актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск перед десятиклассниками выступили подполковники милиции в отставке Владимир Вахрамеев, Анатолий Владимиров и Вениамин Ромаданов. Более пятидесяти учащихся лицея 23 и школы 32 узнали о героических страницах истории озерской полиции, о сотрудниках Управления, удостоенных правительственными наградами.

Командир взвода патрульно-постовой службы полиции Дмитрий Шестаков рассказал о службе в органах внутренних дел, об учебных заведениях системы МВД России, о требованиях, предъявляемых к молодым людям, желающим связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.

В конце мероприятия ветераны МВД выразили уверенность, что молодые люди станут настоящими патриотами своего Отечества и в будущем будут готовы выполнить свой гражданский долг.

Пресс-служба УМВД