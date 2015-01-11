В Челябинской области проводят мониторинг платежей по ОДН

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов проверяет завышенные платежи по общедомовым нуждам.

В рамках региональной недели парламентарий провел ряд встреч с руководителями комитетов территориального общественного самоуправления, участниками региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов, представителями центра ЖКХ-контроль, старшими домов, чтобы обсудить ситуацию с завышенными платежами по ОДН.

По словам парламентария, жалобы на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы являются одной из самых распространенных проблем, с которой люди приходят к депутатам и обращаются в общественные приемные, а в последнее время ситуация обострилась, когда в январе-феврале 2017 года многие жители региона получили «двойные» квитанции за ОДН.

«Единая Россия» в рамках партийного федерального проекта «Школа грамотного потребителя» запустила всероссийский мониторинг, направленный на выявление случаев необоснованного завышения оплаты расходов на общедомовые нужды.

«Такой мониторинг позволит выработать системные решения. Сейчас все реагируют индивидуально: кто-то добивается перерасчетов необоснованно начисленных платежей и возвращения средств жильцам совместно с прокуратурой и жилищной инспекцией, кто-то использует другие механизмы, но в целом, нет системного решения в сложившейся ситуации. Мы хотим собрать материал для анализа и дальше уже вместе с участниками партийного проекта «Школа грамотного потребителя» искать варианты решения проблемы. Возможно, результаты мониторинга могут стать основой для ведомственных решений, а также для пересмотра нормативных актов», – отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Пока вырабатывается системный механизм решения таких проблем, Владимир Бурматов оказывает южноуральцам помощь в «ручном» режиме.

К примеру, жительница Тракторозаводского района Челябинска Надежда Савельева получала квитанции за свет на 200 рублей, и точно на такую же сумму – за электроэнергию по общедомовым нуждам. Разобраться в ситуации женщина пыталась самостоятельно, но не могла найти концов в этой истории. Тогда Надежда Владимировна обратилась к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Парламентарий выслушал проблему и направил депутатский запрос в прокуратуру. После проверки оказалось, что реальная площадь дома не соответствует той, что указана в документах ресурсоснабжающей организации. Фактически она оказалась гораздо меньше. Это прямым образом повлияло на начисление платы за общедомовые нужды. Кроме того, прокуратура выяснила, что за счет жильцов освещается автомобильная стоянка, на что собственники, конечно, никакого согласия не давали.

«После вмешательства Бурматова мне начали приходить квитанции уже не на 200 рублей, как раньше, а на 90 рублей. Спасибо большое Бурматову за то, что нас поддержал, обратил на нас внимание», – рассказала Надежда Савельева.

Другая история произошла с пенсионеркой Лидией Каппес. Благодаря Владимиру Бурматову она добилась не только перерасчета, но и ремонта в подъезде дома по улице Пети Калмыкова. Женщина пришла на прием к парламентарию с просьбой «встряхнуть» управляющую компанию ООО «Доверие+4», которая, по словам пенсионерки, упорно делала вид, что забыла про ее дом. Подъезды находились в ужасном состоянии, ремонта в них не было десятки лет. Зато коммунальщики исправно носили квитанции с завышенными суммами за электроэнергию.

«Бурматов написал несколько депутатских запросов, и мне сперва сделали перерасчет по ОДН, а потом и отремонтировали все подъезды в доме: выровняли и покрасили стены, побелили потолки, замени окно. Еще я просила отремонтировать мой почтовый ящик, все газеты и квитанции выпадали и валялись на полу. Ящик мне тоже отремонтировали», – рассказала жительница Металлургического района Лидия Каппес.

Напомним, в соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД», был введен новый порядок начисления оплаты за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья. Предполагалось, что новый порядок начисления оплаты за общедомовые нужды и повышение требований к Управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако, после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились.

Результаты мониторинга, который сейчас проводит в Челябинской области депутат Госдумы Владимир Бурматов, будут известны ‪5 марта. Предложения по итогам этой работы будут направлены в Минстрой РФ.

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