Продолжается фотоконкурс «Крым в объективе челябинцев»

Профессионалов и любителей, организации и творческие объединения приглашают принят участие в фотоконкурсе, приуроченном к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает общественное движение «За возрождение Урала». Лучшее проявление солидарности с народом Крыма – это показ всех красот земли обетованной для россиян. Фотовоспоминания о Крыме разных лет необходимо отправить на почту – [email protected] до 8 марта (не более трех файлов). Снимки, соответствующие необходимым параметрам, будут опубликованы на сайте, в группах в социальных сетях движения «За возрождение Урала». Кроме этого будет подготовлен баннер с лучшими фотографиями, который будет размещен 17 марта на челябинской Кировке. Положение о фотоконкурсе «Крым в объективе челябинцев», приуроченного к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Отметим, отправляя фотографию (электронную копию, скан) на конкурс, автор автоматически дает согласие на ее размещение в публичном пространстве с указанием авторства: на сайте организатора, в социальных сетях, на баннерной конструкции, которая будет размещена в день празднования трехлетней годовщины воссоединения Крыма с Россией в месте проведения мероприятия.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/prodolzhaetsya-fotokonkurs-krym-v-obektive-chelyabincev-37225