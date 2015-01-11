На пути к большому искусству – конкурс юных исполнителей на народных инструментах зажигает звезды

4 марта в Озёрском государственном колледже искусств прошёл III Областной открытый конкурс юных исполнителей на народных инструментах – учащихся ДМШ и ДШИ. Конкурсанты приехали из городов Трёхгорный, Снежинск, Касли, Кыштым, из Аргаяшского района, а также участниками конкурса были учащиеся ДМШ №1, ДМШ №2, отделения дополнительного образования детей ОГКИ города Озёрска.

Выступления юных исполнителей оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели отделения народных инструментов колледжа. Председатель жюри – лауреат Международного и Всероссийского конкурсов, Заслуженный артист России, профессор Челябинского государственного института культуры Николай Малыгин.

Конкурс проходил по пяти возрастным группам от 8 до 18 лет. В целом все участники достойно исполнили свои конкурсные программы. Были среди них и настоящие звездочки! Так, двум самым юным конкурсантам (7 лет) Лупеха Тимофею (балалайка) ДМШ №1 г.Озерск (преподаватель Артамкин Павел Иванович, концертмейстер Чапурина Людмила Львовна) и Кравцову Илье (гитара) Снежинская ДМШ им.П.И.Чайковского (преподаватель Кравцов Сергей Николаевич) жюри присудило диплом I степени. Самой высокой награды «Гран При» удостоен Конников Андрей 14 лет (гитара) ДШИ г. Касли (преподаватель Ежова Наталья Владимировна).

Участники из Озерска показали следующие результаты:

диплом II степени – Рыбников Елисей 11 лет (аккордеон) ДМШ №1 (преподаватель Черкашина Валерия Анатольевна), Черторыгина Ксения 17 лет (гитара) ДМШ № 1 (преподаватель Сайгина Наталья Васильевна);

диплом III степени – Нигаматуллин Артем 9 лет (аккордеон) ДМШ № 2 (преподаватель Мартюшова Антонида Викторовна), Шарипова Эльвина 9 лет (домра) ДМШ № 2 (преподаватель Цикарева Вера Трофимовна, концертмейстер Подольская Ольга Викторовна), Резник Василина 10 лет (аккордеон) ДМШ № 1 (преподаватель Черкашина Валерия Анатольевна), Сверигин Марсель 14 лет (баян) ДМШ №1 (преподаватель Черкашин Евгений Владимирович;

дипломанты – Фазлитдинова Вероника 10 лет (домра) ДМШ № 1 (преподаватель Маркина Наталья Юрьевна, концертмейстерЧапурина Людмила Львовна), Кириллова Ярослава 10 лет (аккордеон) ДМШ № 1 (преподаватель Хохрякова Ирина Васильевна), Сотникова Дарья 15 лет (гитара) ОДОД ОГКИ (преподаватель Усова Ольга Александровна).

По окончании конкурсных прослушиваний состоялся круглый стол для преподавателей, где обсуждались достижения и недостатки в выступлениях участников, а также некоторые вопросы обучения на народных инструментах в современных условиях. Оргкомитету конкурса было высказано пожелание проводить данный конкурс регулярно, но сместить сроки проведения.

Главные цели конкурса, которые ставили перед собой организаторы, – выявление талантливых исполнителей на народных инструментах, обмен педагогическим опытом, творческое общение – достигнуты.

Желаем всем участникам конкурса новых творческих достижений! Жюри и организаторы конкурса выражают благодарность всем преподавателям, подготовившим учеников для участия в конкурсе.

Протокол конкурсных выступлений

Светлана Коренева

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