С 27.07.2016 начал действовать Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 №3119 (далее – Порядок).

Указанным Порядком определено, что лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное посещение музеев (независимо от форм собственности) один раз в месяц, а лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.

Дни бесплатного посещения устанавливаются локальными актами музеев, о чем посетители должны быть проинформированы посредством размещения сведений на официальных сайтах музеев в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных местах.

Старший помощник прокурора ЗАТО г. Озерск Печенкин Д.Ю.

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