В 2016 году в Кадастровую палату по Челябинской области поступило около миллиона запросов

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области подведены итоги деятельности за 2016 год по оказанию государственных услуг Росреестра, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области. Пункты приема и выдачи документов Кадастровой палаты по Челябинской области расположены в 24 муниципальных образованиях. Работники учреждения ведут прием документов для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также предоставляют сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. По состоянию на 1 января 2017 года количество объектов недвижимости, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, составило около четырех миллионов, включая более одного миллиона земельных участков и около трех миллионов зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства. За 2016 год в Кадастровую палату по Челябинской области поступило более 100 000 заявлений от граждан об осуществлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Количество поступивших заявлений в 2016 году снизилось на 11,3% относительно 2015 года. В 2016 году от граждан поступило около миллиона запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. Относительно 2015 года количество поступивших запросов в 2016 году увеличилось на 8,3%. За 2016 год работниками учреждения было принято около 130 000 заявлений на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Что касается поступивших в 2016 году запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, то показатель составил около 80 000 запросов. Для оценки качества и доступности услуг, оказываемых Кадастровой палатой по Челябинской области, в 2016 году было проведено несколько опросов граждан. Большинством заявителей отмечается высокий уровень удовлетворенности качеством оказанной услуги: среди респондентов, обратившихся в Кадастровую палату по Челябинской области за оказанием услуги, более 90% южноуральцев полностью удовлетворены качеством оказанной услуги. Таким образом, по результатам проведенного опроса, можно сделать вывод, что граждане положительно относятся к работе специалистов учреждения и качеству оказываемых ими государственных услуг.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-2016-godu-v-kadastrovuyu-palatu-po-chelyabinskoy-oblasti-postupilo-okolo-milliona-37280