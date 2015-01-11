В Челябинске пройдет первый открытый фестиваль студенческих короткометражных фильмов

С 1 по 4 апреля в Челябинске пройдет первый фестиваль студенческих короткометражных фильмов «ЧелоВечное кино». Более 30 работ учащихся киношкол, независимых кинематографистов и студентов факультетов режиссуры кино и ТВ со всей России поборются за победу в нескольких конкурсных номинациях, сообщает управление молодежной политики. Церемония открытия состоится 1 апреля в учебном театре ЧГИК по адресу ул. Орджоникидзе, 36а. На протяжении двух дней на разных площадках института культуры будет проводиться смотр видеоработ в шести номинациях: игровое кино, неигровое кино, социальное видео, информационный сюжет, видеоклип, реклама. Помимо конкурсной программы 3 апреля на базе площадки театра «У паровоза» пройдет питчинг сценариев – презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект (ул. Цвиллинга, 54, ДК Железнодорожников). Для студентов и участников фестиваля также пройдут мастер-классы по режиссуре, анимации, съемке и монтажу, актерскому мастерству, работе со звуком и postproduction. Мастер-классы проводят преподаватели творческих специальностей ЧГИК, ВГИК, СПБГУКИТ, SanJoseUniversity, киноведы, специалисты телепроизводства. Фестиваль целиком посвящен гуманистическому началу в современном кино. «Тема фестиваля в 2017 году – фильмы о людях для людей, о человеке для человека. Идея заключена в названии «ЧелоВечное кино» – организаторы фестиваля покажут работы, ориентированные на Человека и его ценность, служение обществу, стремление сделать мир лучше своим кино. Фестиваль организован не только для тех, кто уже обучается режиссуре, но и для тех, кто только думает связать свою жизнь с кино. В этом году мы устраиваем специальный показ для абитуриентов – мастер-класс студентов РКТ ЧГИК о работе над видеопроектами: они расскажут на примере своих работ, как проходит съемочный процесс, с какими сложностями они сталкиваются и как их решают», – отметил директор «ЧелоВечного кино», заведующий кафедрой РКТ ЧГИК Николай Тележников. Церемония награждения пройдет 4 апреля в кинотеатре «Знамя» (ул. Кирова, 112). Экспертное жюри объявит имена победителей конкурсной программы и питчинга, а затем состоится показ лучших работ. Следите за афишей фестиваля в официальная группе. Организаторы приглашают всех, кому интересно молодежное кино, посмотреть работы и поддержать авторов. Вход на фестиваль свободный.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-pervyy-otkrytyy-festival-studencheskih-korotkometrazhnyh-filmov-37277