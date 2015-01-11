Объявляется конкурс на отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения в МБУ ОГО «Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор»

Участниками Отбора являются субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, срок деятельности которых составляет менее одного года с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в Отборе.

Срок подачи заявок с 13.02.2017г. по 24.03.2017г. Рассмотрение поданных заявок с 27.03.2017г. по 03.04.2017г. Форма заявки, необходимые документы и иную информацию можно получить по адресу: г. Озерск, ул. Индустриальная 4а, тел. (35130) 7-73-85, эл.почта [email protected]

http://www.ozerskadm.ru