Квартет «Консонанс» — на сцене ДК «Маяк»

12 марта в ДК "Маяк" пройдет концерт квартета "Консонанс".

Этот коллектив как вокально-акустический ансамбль известен с 1995 года, в 2011 году после перерыва возобновил активную концертную и фестивальную деятельность.

В репертуаре ансамбля песни собственного сочинения, песни известных композиторов, бардовские песни.

В ансамбле поют четыре замечательные вокалистки: Ирина Кадочникова, Оксана Кулаева, Оксана Пащенко, Наталья Кулакова, а сопровождает их исполнение не менее замечательный гитарист-виртуоз Александр Кулаев.

Ансамбль является лауреатом многих областных и региональных фестивалей (Свезар-1996, Парус-1997, Зеленая Карета-1996, 2011, Зеленая Лампа -1996, Листопад-2011). Практически на всех фестивалях отмечалось исполнительское мастерство ансамбля.

В 2011 году ансамбль с успехом выступил в Озерске с большой программой в Клубе «Таланты и поклонники», в последние годы с неизменным успехом выступал на фестивалях «Морозко».

На этот раз ансамбль покажет программу с поэтическим названием «Дыхание весны».

Начало в 17.00.

https://vk.com/kdc.ozersk