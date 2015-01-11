Культур-мультур

Эта заметка появилась после того, как на вашем сайте было объявлено о сборе вопросов для интервью с начальником Управления культуры Сальниковой Натальей Геннадьевной. Начала формулировать вопросы, и поняла: коротко – не получается.

Главная тема разговора с чиновницей сформулирована так: «Настоящее и будущее учреждений культуры Озёрска в условиях кризиса». Наверное, имеется в виду общегосударственный кризис – перманентное состояние российской экономики, которым оправдывается практически всё. Но мне почему-то кажется, что тему интервью можно прочитать буквально, именно так – учреждения культуры в кризисе. Почему я так считаю? Просто перечислю вопросы, которые я планировала передать для эфира с Натальей Геннадьевной.

Вопрос №1. Как начальник Управления КУЛЬТУРЫ относится к тому, что в афише городских культурных учреждений постоянно присутствуют мероприятия под маркой «шансон»?

Поясню свой вопрос. В Интернет-энциклопедиях понятие «шансон» разъясняется так: «Песенный жанр, который воспевает тяжёлый быт и нравы уголовно-преступной среды, изначально рассчитанный на среду заключённых и лиц, близких к преступному миру. Со временем в жанре стали писаться песни, которые выходят за рамки криминальной тематики, однако сохраняют её характерные особенности (мелодия, жаргон, повествование, мировоззрение). В песнях авторы показывают представителей криминального мира с положительной стороны, рассказывая о жизни, быте, переживаниях преступников — как находящихся на воле, так и заключённых, в то же время низводя свободных людей, в уголовниой терминологии «фраеров», до состояния мусора».

А теперь взгляните на афишу ДК «Маяк»: «В ритме шансона», «Вечер в стиле «Шансон», фестиваль шансона… Жека, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Саша Адмирал… Репертуар: «Гоп-стоп сало», «Шпана фартовая», «Одолжи мне девочку»… Даже на последнем Дне города «гвоздем программы» стал «блатняковый» концерт!

На официальной страничке Управления культуры в Интернете его цели и задачи сформулированы четко: «Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания и художественного образования населения, а также приобщения к творчеству и культурному развитию. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок».

Мне одной кажется, что имеет место некоторое несоответствие?

Вопрос №2. Как начальник Управления культуры объяснит следующее: из всех направлений деятельности органов управления культурное направление – самое скандальное. Откровенная пропаганда деструктивных культов на Дне молодежи, уголовные дела по злоупотреблениям и публичные выяснения отношений в ДК «Строитель», уголовное дело по взяткам директора ЦПКиО, из совсем свежего – арест ОБЭП документации ДК «Маяк». Как считает Наталья Геннадьевна, насколько состояние дел в управлении зависит от действий и личности руководителя? Несет ли он какую-нибудь ответственность за происходящее в его ведомстве? Можно ли выстроить простую логическую цепочку «хорошо идут дела – хороший руководитель; уголовщина и скандалы – не очень хороший»?

Вопрос №3. Сегодня основным средством информирования является Интернет. Он же является достоверным отображением настроений и мыслей населения. Возможно, я открою Наталье Геннадьевне страшную тайну: самое большое количество комментариев читателей появляется на всех городских сайтах именно под новостями в сфере культуры. При этом страсти кипят нешуточные – авторы сообщений поливают друг друга и руководство грязью, откровенно оскорбляют, распространяют личную информацию. Совершенно очевидно, что в комментариях пишут не посторонние люди, а именно сотрудники учреждений культуры. Почитав такие диалоги, долго потом не можешь отделаться от ощущения, что буквально наступил в дерьмо. Как начальник Управления культуры может прокомментировать это прискорбное обстоятельство?

В заключение хочу отметить, что мои вопросы и комментарии продиктованы не стремлением как-то задеть личность Н.Г. Сальниковой. Просто душа болит за то, что происходит в сфере культуры родного города, а само понятие «культура» обесценивается и получается «культур-мультур». Кстати, если Наталья Геннадьевна возьмется отвечать на мои вопросы и начнет ссылаться на сложную обстановку в стране, трудности финансирования и на то, что «такова сегодня политика высшего руководства», приведу одну цитату:

«Российскую культуру надо рассматривать не как сферу услуг или деятельность отдельных учреждений, а как основу общественной жизни, как явление чрезвычайно широкое и важное для жизни общества. Нам предстоит на деле вывести культуру на высоту общественного предназначения, добиться, чтобы она действительно стала естественным регулятором жизни, определяла поведение, поступки людей, влияла на их отношение к своей стране, семье, воспитанию детей».

Насколько происходящее сегодня в культуре Озерска соответствует этому заявлению? Или его автор ничего не понимает в культуре и вообще в жизни? Тогда почему он до сих пор руководит страной? (На этот вопрос Н.Г. Сальниковой отвечать не надо).

По роду своей профессиональной деятельности являюсь подчиненной Натальи Геннадьевны, поэтому – не подписываюсь. Надеюсь, это понятно.

О.