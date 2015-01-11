Культур-мультур

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 8 марта, 00:18
Регистрация на сайте
Авторизация

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Март 2017 (64)
Февраль 2017 (245)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Студия визуальных решений «Ника»
| Обращения к администрации

Культур-мультур

Эта заметка появилась после того, как на вашем сайте было объявлено о сборе вопросов для интервью с начальником Управления культуры Сальниковой Натальей Геннадьевной. Начала формулировать вопросы, и поняла: коротко – не получается.

Главная тема разговора с чиновницей сформулирована так: «Настоящее и будущее учреждений культуры Озёрска в условиях кризиса». Наверное, имеется в виду общегосударственный кризис – перманентное состояние российской экономики, которым оправдывается практически всё. Но мне почему-то кажется, что тему интервью можно прочитать буквально, именно так – учреждения культуры в кризисе. Почему я так считаю? Просто перечислю вопросы, которые я планировала передать для эфира с Натальей Геннадьевной.

Вопрос №1. Как начальник Управления КУЛЬТУРЫ относится к тому, что в афише городских культурных учреждений постоянно присутствуют мероприятия под маркой «шансон»?

Поясню свой вопрос. В Интернет-энциклопедиях понятие «шансон» разъясняется так: «Песенный жанр, который воспевает тяжёлый быт и нравы уголовно-преступной среды, изначально рассчитанный на среду заключённых и лиц, близких к преступному миру. Со временем в жанре стали писаться песни, которые выходят за рамки криминальной тематики, однако сохраняют её характерные особенности (мелодия, жаргон, повествование, мировоззрение). В песнях авторы показывают представителей криминального мира с положительной стороны, рассказывая о жизни, быте, переживаниях преступников — как находящихся на воле, так и заключённых, в то же время низводя свободных людей, в уголовниой терминологии «фраеров», до состояния мусора».

А теперь взгляните на афишу ДК «Маяк»: «В ритме шансона», «Вечер в стиле «Шансон», фестиваль шансона… Жека, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Саша Адмирал… Репертуар: «Гоп-стоп сало», «Шпана фартовая», «Одолжи мне девочку»… Даже на последнем Дне города «гвоздем программы» стал «блатняковый» концерт!

На официальной страничке Управления культуры в Интернете его цели и задачи сформулированы четко: «Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания и художественного образования населения, а также приобщения к творчеству и культурному развитию. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок».

Мне одной кажется, что имеет место некоторое несоответствие?

Вопрос №2. Как начальник Управления культуры объяснит следующее: из всех направлений деятельности органов управления культурное направление – самое скандальное. Откровенная пропаганда деструктивных культов на Дне молодежи, уголовные дела по злоупотреблениям и публичные выяснения отношений в ДК «Строитель», уголовное дело по взяткам директора ЦПКиО, из совсем свежего – арест ОБЭП документации ДК «Маяк». Как считает Наталья Геннадьевна, насколько состояние дел в управлении зависит от действий и личности руководителя? Несет ли он какую-нибудь ответственность за происходящее в его ведомстве? Можно ли выстроить простую логическую цепочку «хорошо идут дела – хороший руководитель; уголовщина и скандалы – не очень хороший»?

Вопрос №3. Сегодня основным средством информирования является Интернет. Он же является достоверным отображением настроений и мыслей населения. Возможно, я открою Наталье Геннадьевне страшную тайну: самое большое количество комментариев читателей появляется на всех городских сайтах именно под новостями в сфере культуры. При этом страсти кипят нешуточные – авторы сообщений поливают друг друга и руководство грязью, откровенно оскорбляют, распространяют личную информацию. Совершенно очевидно, что в комментариях пишут не посторонние люди, а именно сотрудники учреждений культуры. Почитав такие диалоги, долго потом не можешь отделаться от ощущения, что буквально наступил в дерьмо. Как начальник Управления культуры может прокомментировать это прискорбное обстоятельство?

В заключение хочу отметить, что мои вопросы и комментарии продиктованы не стремлением как-то задеть личность Н.Г. Сальниковой. Просто душа болит за то, что происходит в сфере культуры родного города, а само понятие «культура» обесценивается и получается «культур-мультур». Кстати, если Наталья Геннадьевна возьмется отвечать на мои вопросы и начнет ссылаться на сложную обстановку в стране, трудности финансирования и на то, что «такова сегодня политика высшего руководства», приведу одну цитату:

«Российскую культуру надо рассматривать не как сферу услуг или деятельность отдельных учреждений, а как основу общественной жизни, как явление чрезвычайно широкое и важное для жизни общества. Нам предстоит на деле вывести культуру на высоту общественного предназначения, добиться, чтобы она действительно стала естественным регулятором жизни, определяла поведение, поступки людей, влияла на их отношение к своей стране, семье, воспитанию детей».

Насколько происходящее сегодня в культуре Озерска соответствует этому заявлению? Или его автор ничего не понимает в культуре и вообще в жизни? Тогда почему он до сих пор руководит страной? (На этот вопрос Н.Г. Сальниковой отвечать не надо).

По роду своей профессиональной деятельности являюсь подчиненной Натальи Геннадьевны, поэтому – не подписываюсь. Надеюсь, это понятно.

О.

Ключевые теги: культура.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с начальником Управления экономики Александром Жмайло
» С 1 марта счета за капремонт будет выставлять ПАО «Челябэнергосбыт»
» Интервью с начальником Управления культуры Натальей Сальниковой
» 20 млн рублей все равно придется отдать за ОДН
» Внимание! Вирусная рассылка!
» Егоза. Планы на март
» Ответ недовольным. В социальных сетях активизировались противники стройотрядов, работающих на ПО «Маяк»
Обсуждаемые новости
» Интервью с начальником Управления экономики Александром Жмайло
» Озерские зоозащитники остались без света
» Интервью с начальником Управления культуры Натальей Сальниковой
» Ответ недовольным. В социальных сетях активизировались противники стройотрядов, работающих на ПО «Маяк»
» Очередная победа наших студентов
» Правительство доверило жителям выбрать центральные улицы моногородов
» Готовность округа к весне — на контроле администрации

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги