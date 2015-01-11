Веселые мотивы Кальмана настроили на праздничный лад

6 марта в ДК «Маяк» состоялся торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню. С признанием в любви к виновницам торжества обратился глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков и солисты озерской оперетты.

Поднявшись на сцену перед началом представления, Евгений Щербаков выразил женщинам, присутствовавшим в зале, глубокое уважение, искреннее восхищение их красотой и признательность за то, что они делают во всех сферах трудовой и общественной жизни, за ту радость, которую приносят в этот мир представительницы прекрасной половины человечества.

Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области «Театр музыкальной комедии» и русский оркестр «Россияне» подарили зрителям, а в их числе оказались в основном милые озерчанки, наиболее известные арии из оперетт Имре Кальмана. Вместе с музыкантами выступили представители других творческих коллективов Культурно-досугового центра.

Талантливое сочетание песенного исполнения, оркестровой музыки и танца обеспечили успех происходящему на сцене: яркое, завораживающее зрелище привело зрителей в восторг. Бурными аплодисментами аудитория отблагодарила организаторов праздничного концерта и исполнителей.

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Фото Владимира Беляева.