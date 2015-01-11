» Смена руководства суда никак не связана с рассмотрением громкого дела

Озерский городской суд считает необходимым прояснить ситуацию, создавшуюся вокруг смены руководства суда.

В соответствии со ст. 6.1 Закона «О статусе судей в РФ» председатели, заместители председателей районных судов назначаются на должность Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет. Указанные полномочия судей прекращаются по истечении срока, на который они были назначены. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд.

Царькова Людмила Константиновна дважды назначалась на должность председателя Озерского городского суда: в 2005 году и 19 апреля 2011 года.

Гражданину, имеющему хотя бы начальное образование и обладающему азами логического мышления, не составит труда заняться простым арифметическим подсчетом и установить, что 12 лет председательского стажа Людмилы Константиновны заканчиваются в 2017 году.

Так совпало, что в настоящий момент Озерским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении Цыбко К.В., обвиняемого в совершении тяжкого преступления, в связи с чем в некоторых средствах массовой информации, очевидно, для повышения интереса обывателей к рассмотрению дела, распространяются сведения о том, что, якобы, отставка председателя суда инициирована подсудимым Цыбко.

Не секрет, что на слушании указанного дела, рассмотрение которого длится второй год, в зале суда присутствует десяток лиц пенсионного возраста.

Не секрет также и то, что и ранее распространялись сведения о том, что по инициативе подсудимого «сняли» прокурора, следователя и даже судью, рассматривавшего другое уголовное дело. Однако, все эти лица не только продолжают работать, но и успешно повышают свой профессиональный уровень, а место, которое занимает Цыбко К.В., - называется «скамья подсудимых». И это на сегодняшний день – факт.

Председателем Озерского городского суда является Царькова Л.К., отдавшая судебной системе 38 лет, из них чистый судейский стаж – 36 лет, причем все эти годы она отдала работе в нашем суде, чем мы гордимся и считаем своего рода достижением, которого кому- либо из ныне работающих судей достичь будет сложно.

Отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

31 марта 2017 года Людмила Константиновна уходит в почетную отставку. Её приемник – Дубовик Лина Дмитриевна приступит к исполнению обязанностей с 1 апреля 2017 года. Мы желаем им обеим успеха на новых для каждой из них жизненных рубежах!

Пресс-служба Озёрского городского суда