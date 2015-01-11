Определены сильнейшие парапловцы Озерска

Менее двух недель осталось до Чемпионата Челябинской области по плаванию. 18 марта в КСК «Лидер» приедут спортсмены со всех уголков области. А пока, с целью отбора на региональный уровень, 5 марта прошло личное первенство Озерска.

Мужчины и женщины, а также юноши и девушки с поражением опорно-двигательного аппарата боролись за путевку областного Чемпионата.

Программа соревнований включала в себя дистанцию 50 метров, вольный стиль. По итогам соревнований, лидерами стали:

Девушки до 18 лет

1. Мария Кудай

2. Арина Булатова

3. Анастасия Воробьева

Юноши до 18 лет

1. Александр Лопаткин

2. Никита Кулешов

3. Николай Жиляев

Девушки от 18 до 40 лет

1. Анна Мякотина

2. Анастасия Бабак

Женщины

1. Елена Васина

2. Людмила Жемчужная

3. Людмила Крюкова

Мужчины

1. Владимир Стебельский

2. Александр Серков

3. Михаил Ионов

Организатором соревнований выступила федерация инвалидного спорта «Союз» при поддержке МБУ «Арена» и УФКиС.

Все призеры соревнований получили медали, которые были предоставлены торговой компанией «Зеленый дом».

Антон Шалимов