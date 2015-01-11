До минус 24 прогнозируют синоптики ночью 10 марта в Челябинской области

Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 24 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночь на пятницу в регионе будет минус 14-19, в низинах – до 24 градусов. Завтра утром местами возможны туманы, слабая изморозь. Днем 10 марта будет от минус четырех до плюс одного, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от двух до семи метров в секунду», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как следует из трехдневного прогноза, 20-градусные морозы в пониженных частях рельефа продержатся до конца недели. Добавим, что минувшей ночью столбики термометров в низинах опускались до минус 21.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают минус 17-19, завтра днем – от нуля до минус двух градусов.

По данным регионального ЦГМС, в Магнитогорске и Карабаше с 14 часов 9 марта до 19 часов 10 марта ожидаются НМУ первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе (слабый ветер, ночью – инверсия).

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