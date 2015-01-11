Челябинские взломщики пробрались в «Совкомбанк», пробив лаз в полу

Полиция Челябинска ищет взломщиков банкомата, которые пробрались в помещение, проделав дыру в полу, – воры унесли более 160 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 8 марта в здании дома 66 по улице Горьского (Тракторозаводский район), где на первом этаже расположен офис «Совкомбанка». Неизвестные из подвала продолбили дыру в полу, поднялись в помещение и, раскурочив банкомат, достали из него 164 тыс. С деньгами злоумышленники скрылись.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску, возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновение в хранилище). Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на розыск преступников.

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