Южноуральские специалисты соцзащиты по работе с «особыми» семьями повысят свою квалификацию

13 марта в Челябинском государственном университете стартуют курсы повышения квалификации специалистов, оказывающих поддержку родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает министерство социальных отношений. Обучение пройдет за счет средств гранта фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (г. Москва) выигранного министерством социальных отношений Челябинской области в 2016 году. «Совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями области мы второй год реализуем Комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – С понедельника специалисты наших учреждений начнут посещать курсы на базе ЧелГУ, на которых обучатся новым формам и технологиям психолого-педагогической поддержки родителей, воспитывающих «особых» детей. Также здесь им будет предоставлен весь необходимый методический материал». Отметим, обучение для специалистов пройдет бесплатно. В ходе обучения также запланированы занятия с элементами практических упражнений на темы: «Эмоциональный панцирь ребенка аутиста», «Терапевтическая игра в коррекции детского аутизма», рекомендации родителям «Как справиться с трудными симптомами», отработка арт-терапевтических методов и техник, направленных на снятия психоэмоционального напряжения, поиска скрытых ресурсов организма и развития творческого потенциала личности.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-specialisty-soczashchity-po-rabote-s-osobymi-semyami-povysyat-svoyu-37354