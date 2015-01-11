Южный Урал готовится принять форум «УТРО-2017»

С 20 по 30 июня в Челябинской области на территории пансионата «Карагайский бор» пройдет форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017», где соберутся представители сферы бизнеса, политики, науки, спорта, образования и культуры. Участие в форуме примут более 1,5 тысяч человек, сообщает министерство образования.
В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча по подготовке и проведению молодежного форума «УТРО-2017». В совещании приняли участие представители Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику на территории Урала, а также начальник управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатерина Драгунова и директор Российского центра содействия молодежному предпринимательству (Роспредприниматель) Михаил Колтунов. На встрече было подписано положение о форуме, обсуждалась общая программа предстоящего мероприятия, а также работа тематических площадок.
«УТРО-2017» пройдет в две смены: с 20 по 25 июня – первая, с 25 по 30 июня – вторая. На выбор участникам будет представлено 12 образовательных направлений (по 6 в смену). Впервые молодежь соберется на площадках «Урал Экологический», «Урал Добровольческий» и «Урал Технологичный». Формат работы изменит и «Урал Патриотичный»: в этом году здесь обсудят перспективы развития Российского движения школьников.
Челябинская область в этом году представляет «Урал Экологический» и «Урал Трудовой».
«Главная задача, которую мы ставим перед собой – провести форум на достойном уровне и обеспечить комфортные условия пребывания участникам и приглашенным гостям. Помимо образовательной программы готовим культурные и спортивные мероприятия – обещаем много сюрпризов», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.
Вторая смена форума, по аналогии с прошлым годом, будет федеральной. Основными ее задачами станут выявление профессиональных угроз и возможностей, необходимого набора компетенций участников, позволяющих повышать собственную эффективность в экономических отношениях, а также формирование профессиональных траекторий «Я и предприятие», максимально реализующих экономический потенциал работающей молодежи.
«Поддержка работающей молодежи – одна из важнейших задач, стоящих перед нами. Задавая подобную тематику форума, мы планируем дать молодым участникам не только возможность пообщаться с представителями экспертных сообществ, но и развить собственные навыки, компетенции, а главное, видение профессиональной среды. Одним из итогов работы площадки форума «УТРО-2017» станет подготовка проектов для их дальнейшей реализации на предприятиях. Планируется, что их будет не менее 50», – отметила Екатерина Драгунова.
Для справки:
Форум молодежи «УТРО» проводится в Уральском федеральном округе на протяжении 7 лет. В 2011 и 2014 годах мероприятие проходило в Челябинской области: на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» и в пансионате «Карагайский бор». В 2014 году впервые участники форума проживали в корпусах повышенной комфортности – до этого мероприятие проходило в формате палаточного лагеря.