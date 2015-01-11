Южный Урал готовится принять форум «УТРО-2017»

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Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

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Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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Южный Урал готовится принять форум «УТРО-2017»

С 20 по 30 июня в Челябинской области на территории пансионата «Карагайский бор» пройдет форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017», где соберутся представители сферы бизнеса, политики, науки, спорта, образования и культуры. Участие в форуме примут более 1,5 тысяч человек, сообщает министерство образования. В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча по подготовке и проведению молодежного форума «УТРО-2017». В совещании приняли участие представители Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику на территории Урала, а также начальник управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатерина Драгунова и директор Российского центра содействия молодежному предпринимательству (Роспредприниматель) Михаил Колтунов. На встрече было подписано положение о форуме, обсуждалась общая программа предстоящего мероприятия, а также работа тематических площадок. «УТРО-2017» пройдет в две смены: с 20 по 25 июня – первая, с 25 по 30 июня – вторая. На выбор участникам будет представлено 12 образовательных направлений (по 6 в смену). Впервые молодежь соберется на площадках «Урал Экологический», «Урал Добровольческий» и «Урал Технологичный». Формат работы изменит и «Урал Патриотичный»: в этом году здесь обсудят перспективы развития Российского движения школьников. Челябинская область в этом году представляет «Урал Экологический» и «Урал Трудовой». «Главная задача, которую мы ставим перед собой – провести форум на достойном уровне и обеспечить комфортные условия пребывания участникам и приглашенным гостям. Помимо образовательной программы готовим культурные и спортивные мероприятия – обещаем много сюрпризов», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Вторая смена форума, по аналогии с прошлым годом, будет федеральной. Основными ее задачами станут выявление профессиональных угроз и возможностей, необходимого набора компетенций участников, позволяющих повышать собственную эффективность в экономических отношениях, а также формирование профессиональных траекторий «Я и предприятие», максимально реализующих экономический потенциал работающей молодежи. «Поддержка работающей молодежи – одна из важнейших задач, стоящих перед нами. Задавая подобную тематику форума, мы планируем дать молодым участникам не только возможность пообщаться с представителями экспертных сообществ, но и развить собственные навыки, компетенции, а главное, видение профессиональной среды. Одним из итогов работы площадки форума «УТРО-2017» станет подготовка проектов для их дальнейшей реализации на предприятиях. Планируется, что их будет не менее 50», – отметила Екатерина Драгунова. Для справки: Форум молодежи «УТРО» проводится в Уральском федеральном округе на протяжении 7 лет. В 2011 и 2014 годах мероприятие проходило в Челябинской области: на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» и в пансионате «Карагайский бор». В 2014 году впервые участники форума проживали в корпусах повышенной комфортности – до этого мероприятие проходило в формате палаточного лагеря.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnyy-ural-gotovitsya-prinyat-forum-utro-2017-37352

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