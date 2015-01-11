Дорогие друзья, знакомьтесь!

Владимир Михайлович Зыков – один из основателей городского театра кукол «Золотой петушок».

Владимир Михайлович Зыков родился 18 августа 1927 года в городе Челябинске. Окончил среднюю школу в 1945 году и поступил в театральную студию при Челябинском драматическом театре им. Цвилинга.

После окончания театральной студии, в сентябре 1948 года, молодым артистом, Владимир Михайлович приехал в наш город работать в драматическом театре им. Горького. Его первая роль - Павка Корчагин в спектакле "Как закалялась сталь".

В нашем городе прошла вся его творческая жизнь. Самоотверженному служению театру отдал он более сорока лет.

Это он с группой молодых драматических артистов организовал для детей строящегося тогда города первый кукольный спектакль «Конек-Горбунок!» в 1952 году. В этом спектакле он сыграл сразу две роли - царя и отца.

Владимир Михайлович - один из основателей городского театра кукол. А когда театр кукол получил самостоятельный статус, он стал его первым директором.

Он руководил театром до 1958 года. В трудное время потери здания с января 1973 года по январь 1974 года, Владимир Михайлович работал главным режиссером театра.

Но какие бы должности он ни занимал, он всегда оставался ведущим артистом, артистом высшей категории, любимым артистом всей детворы.

За годы работы в театре кукол Владимиром Михайловичем сыграно свыше 200 ролей в более чем 100 спектаклях.

Наиболее удачные роли последних лет: Ледяной в спектакле „Черный камень", Ленивец в спектакле „Таинственный гиппопотам" и Удав, Директор цирка в спектакле „Лошарик", Паук в спектакле „Пудик ищет песенку" и другие.

За 25 лет работы в театре Владимир Михайлович поставил спектакли: „Серебряное копытце" в 1967 году, „Сестрица Аленушка и братец Иванушка" в 1971 году, «Черный камень» в 1972—1977 гг., „Свободное небо" в 1972 году, „Аистенок и Пугало" в 1973 году, „По щучьему велению" в 1974 году и многие другие.

Владимир Михайлович любил наш город и свой театр самозабвенно.

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