На экзамен разрешили брать тексты произведений и сборники лирики

Для выпускников есть хорошая новость: экзамены и в 9-м, и в 11-м классах сейчас разделены на три этапа - досрочный, основной и так называемый сентябрьский. Так что двоечники сумеют пересдать "неуды".

В этом году основная волна ЕГЭ начнется 29 мая, в понедельник, когда выпускники будут сдавать географию и информатику. 31 мая ученики смогут сдать математику базового уровня, 2 июня - профильную математику, а обязательный экзамен по русскому языку пройдет 9 июня. Закончится основной этап 1 июля. Это резервный день для всех предметов. Досрочная волна ЕГЭ - с 23 марта по 14 апреля, а сентябрьская - с 5 по 16 сентября. В сентябре можно будет сдать только два предмета - русский язык и базовую математику. Основной этап в девятых классах - с 26 мая по 29 июня.

Девятиклассники сейчас должны сдать не менее четырех предметов, включая русский язык и литературу. 30 мая у них экзамен по русскому языку, 6 июня - по математике. Досрочная волна - с 20 апреля по 6 мая. С 5 по 22 сентября - третья волна. Немного меняются и дополняются правила проведения экзаменов. Черновики теперь будут храниться ровно месяц после того, как прошел экзамен, а оригиналы ответов и чистые бланки ЕГЭ - до 1 марта следующего года. Затем все эти материалы уничтожаются.

ГИА и ЕГЭ могут проводиться досрочно не раньше 1 марта. А заявления на ЕГЭ можно подавать до 1 февраля включительно. Потом заявление примут только у тех, кто докажет, что не смог подать его вовремя по уважительной причине, но не позднее чем за две недели до начала экзаменов. Дополнительные сроки для сочинения будут отпределяться по обращениям регионов, если невозможно провести их там по объективным причинам в положенный срок.

Если ученик подал апелляцию, может проводиться межрегиональная перекрестная проверка материалов. На ЕГЭ в этом году разрешено принести линейку, непрограммированный калькулятор и транспортир.

Что можно взять с собой на экзамены в девятом классе? Непрограммируемый калькулятор, орфографический словарь, справочные материалы с основными формулами, периодическую систему химических элементов, тексты художественных произведений, сборники лирики. Так что если вы пришли на экзамен с "Войной и миром" или томиком Ахматовой - пожалуйста!

Как правило, самый сложный предмет для выпускников 11-х классов - математика. Даже базовый уровень с первого раза могут сдать не все. Больше всего стобалльных работ бывает по русскому языку. Из предметов по выбору самым успешным можно считать английский язык. На ЕГЭ по английскому в 2016 году лишь 2 процента выпускников не смогли преодолеть минимальный порог.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 747 тысяч человек. 703 тысячи из них - в основном периоде.

- 618 тысяч - выпускники этого года. Содержательных изменений в ЕГЭ в этом году нет, за исключением отказа от заданий с выбором ответов по некоторым предметам, - уточнил Сергей Кравцов. - В досрочном этапе принимают участие 44 тысячи человек, а экзамены будут организованы в 200 пунктах.

Для того, чтобы получить аттестат, выпускники 11-х классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику базового уровня. По словам главы Рособрнадзора, около 80 процентов выпускников выбирают и профильную, и базовую математику. Самый популярный предмет, как и раньше, обществознание, хотя есть небольшое снижение интереса. При этом растет число тех, кто выбирает историю, химию, физику. Интересный факт: среди стобалльников 70 процентов - девушки. Физику, например, они сдают в среднем на 2 балла выше и в последние годы стали чаще выбирать химию и биологию.

Если ты хорошо учился в школе, сдать ЕГЭ несложно. С этим все согласны. Но как быть, если тебе попались плохие учителя? Рособрнадзор проводит мониторинги и исследования уровня знаний педагогов. Результаты не радуют. Увы, есть учителя, которые не знают своего предмета.

- Проблемы будут до тех пор, пока не заработает система институтов повышения квалификации, а аттестация не станет проводиться объективно. При этом надо учитывать мнение родителей и учеников, - уверен Сергей Кравцов.

Бывает, что в школу приходят педагоги с липовыми дипломами. Такие случаи были в Ростовской области, на Ставрополье, в Дагестане, других регионах. Рособрнадзор ведет федеральный реестр дипломов.

- Директора школ должны проверять дипломы тех, кого берут на работу, - считает глава Рособрнадзора. - А если вуз лишили госаккредитации, то в течение 5 дней он обязан сообщить об этом на своем сайте.

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