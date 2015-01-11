На ГЛК «Егоза» снова пройдут соревнования!

Да, да, да.... весна до нас еще не дошла!

Трассы в отличном состоянии, и мы собираемся насладиться этим в полной мере, не теряя ни дня.

И Вас приглашаем!

Итак, 19 марта пройдут соревнования открытого Кубка «Егозы» и 3 этапа Кубка Челябинской области Мастерс по горным лыжам среди любителей и ветеранов.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- дальнейшее развитие и популяризация горных видов спорта: горные лыжи;

- повышение спортивного мастерства спортсменов;

- обмен опытом между спортсменами разных городов;

- подготовка спортсменов для сборной команды области;

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Регистрация участников с 9-20 до 10-00.

Просмотр трассы.с 10-00 до 10-30 Начало стартов 10-30.

Дисциплина: слалом

Приглашаем всех желающих!

Подробности в положении!

Polozh.na-2017-g-egoza-19.03.doc [38 Kb]

http://glk-egoza.ru