На ГЛК «Егоза» снова пройдут соревнования!

Да, да, да.... весна до нас еще не дошла!
Трассы в отличном состоянии, и мы собираемся насладиться этим в полной мере, не теряя ни дня.
И Вас приглашаем!
Итак, 19 марта пройдут соревнования открытого Кубка «Егозы» и 3 этапа Кубка Челябинской области Мастерс по горным лыжам среди любителей и ветеранов.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
- дальнейшее развитие и популяризация горных видов спорта: горные лыжи;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- обмен опытом между спортсменами разных городов;
- подготовка спортсменов для сборной команды области;
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Регистрация участников с 9-20 до 10-00.
Просмотр трассы.с 10-00 до 10-30 Начало стартов 10-30.
Дисциплина: слалом
Приглашаем всех желающих!
Подробности в положении!
Polozh.na-2017-g-egoza-19.03.doc [38 Kb]
http://glk-egoza.ru
Ключевые теги: Егоза.
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