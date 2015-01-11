Встреча в научном кафе «Секреты природного земледелия»

28 февраля в молодежном центре «Лофт» состоялась очередная встреча в научном кафе. В преддверии весны юные ученые из лицея 23 и школы 21 познавали секреты природного земледелия. Ребята и взрослые участники встречи узнали о технологии обработки почвы под названием «no till» и поняли, что для сохранения плодородия почвы нужно как можно меньше ее перекапывать и тревожить почвенных обитателей. Будущие садоводы активно обсуждали варианты посева сидератов и мульчирования почвы, а также использование таких ценных достижений науки как биопрепараты для защиты растений.

Ярким финалом встречи стала презентация домашнего вермикомпостера для дождевых червей, конструкцию которого разработал Вильданов Марк (ученик 4б лицея №23). Марк не только рассказал о роли дождевых червей в поддержании плодородия почвы, но и раскрыл секреты ухода за ними в домашних условиях. Вермикомпостер изготовлен из дешевых подручных материалов (тара для тортов), доступен каждому и поможет превратить кухонные пищевые отходы в полезное удобрение к летнему сезону. Если у вас есть желание попробовать сделать вермикомпостер своими руками, за консультацией вы сможете обратиться к организаторам встречи.

Благодарим молодежный центр «Лофт» за гостеприимство и радушие! До новых встреч!

Гаврилова Екатерина Викторовна

МБОУ «Лицей №23»