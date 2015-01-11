В Метлино состоится зональный фестиваль-конкурс юных музыкантов из сельской местности

18 марта в детской музыкальной школе №2 (пос. Метлино) пройдет I открытый зональный фестиваль-конкурс юных исполнителей «Классики - детям» для учащихся сельских детских музыкальных школ и детских школ искусств Челябинской области.

История конкурса началась в марте 2012 года. В первом, тогда ещё школьном, конкурсе участвовали всего восемь человек в двух номинациях: фортепиано и академическое сольное пение. При этом четыре человека участвовали сразу в двух номинациях, поэтому школьное жюри оценивало 12 конкурсных программ. На следующий год конкурс стал межшкольным и в нем соревновались уже учащиеся ДМШ №1 и ДМШ №2 в трёх номинациях: фортепиано, народные инструменты и академическое сольное пение. В 2013 году география конкурса расширилась: к учащимся двух музыкальных школ присоединились воспитанники ДШИ п. Новогорный, а в 2015 году - учащиеся Озерского государственного колледжа искусств, ДМШ с. Кунашак и ДМШ с. Халитово.

Подводя итоги предыдущих конкурсов, у организаторов и возникла идея провести фестиваль-конкурс именно для юных исполнителей, обучающихся в ДМШ и ДШИ сельской местности - дать возможность ребятам из сёл и деревень Челябинской области посоревноваться с равными соперниками. Эту идею удалось реализовать в 2017 году музыкальной школе поселка Метлино.

Всех любителей музыки ждут 18 марта, с 11:00, в ДМШ №2 послушать и поддержать юных музыкантов, которые будут выступать в конкурсной программе.

Информация предоставлена управлением культуры администрации Озерского городского округа

http://www.ozerskadm.ru