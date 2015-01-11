Кастинги для участия в детском творческом проекте «NucKids» пройдут в Челябинске и Екатеринбурге

Определены города, в которых пройдут региональные кастинги для участия в IX Международном детском творческом проекте «Nuclear Kids». Озерчане смогут пройти отбор 21 марта в Челябинске или 23 марта в Екатеринбурге. Региональный отбор проходит в виде собеседования, в рамках которого нужно показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Хронометраж выступления кандидата регламентирован и не должен превышать 5-7 минут. При себе надо иметь заполненную анкету кандидата в участники, которую можно скачать на официальном сайте проекта.

Напомним, на региональные отборы «Nuclear Kids» приглашаются дети работников атомных предприятий России и жители городов присутствия предприятий Росатома в возрасте от 11 до 16 лет. Если вы хотите стать участником проекта, то вне зависимости от того, подавали вы предварительную заявку или нет, вас ждут в указанные даты в Информационных центрах по атомной энергии Челябинска и Екатеринбурга.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

http://www.po-mayak.ru