Фермеры региона могут получить льготные кредиты на сумму более миллиарда рублей

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Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

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Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

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Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

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Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

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А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Фермеры региона могут получить льготные кредиты на сумму более миллиарда рублей

На посевную кампанию фермеры могут получить более миллиарда рублей льготных кредитных ресурсов. Вопросы льготного кредитования и господдержки малых форм хозяйствования в 2017 году были озвучены на заседании совета регионального Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель директора челябинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Андрей Слободчиков сообщил представителям фермерского актива, что на сегодняшний день малые формы хозяйствования уже получили первые кредиты на срок до одного года для проведения посевной кампании на общую сумму чуть более 100 млн. рублей. К сожалению, в перечень субъектов льготного кредитования с господдержкой не попали сельские индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, которые также в соответствии с законодательством признаются малыми формами хозяйствования. Россельхозбанк уже обратился к руководству федерального минсельхоза с просьбой исправить эту ошибку. «Нам пообещали внести изменения в постановление, и, я надеюсь, что все наши клиенты получат долгожданные кредиты. Лимита на сегодняшний день для малых форм хозяйствования более чем достаточно, это 30% от всего объёма льготных краткосрочных кредитов, выделенных Челябинской области в 2017 году, или 1 млрд 200 млн. рублей», - подчеркнул Андрей Слободчиков. Министр сельского хозяйства Сергей Сушков также призвал фермеров активнее пользоваться кредитными ресурсами: «Учитывая их ограниченный объём (всего на Челябинскую область в этом году по новой системе льготного кредитования под 5% годовых выделена квота на получение краткосрочных кредитов аграриями на общую сумму 4 млрд рублей), нужно максимально использовать эти средства, чтобы в следующем году регион сохранил господдержку по этому направлению. Общая потребность региона в кредитных ресурсах только на проведение весенних полевых работ в этом году составляет 3,1 млрд рублей. Новая система льготного кредитования пока работает со сбоями, но нам нужно проявлять большую активность, чтобы обеспечить свои потребности. Кроме того, на период проведения посевных работ аграрии области получат 80% средств годовой господдержки из областного и федерального бюджетов, это более 2 млрд рублей». По словам заместителя министра Валентины Писаревой, по данным на 10 марта общая сумма господдержки агрокомплекса области составляет 4 млрд рублей, а без учёта средств, направляемых на социальное развитие села и обеспечение работы учреждений ветеринарии, она составит 3 млрд 500 млн рублей. Сегодня в минсельхозе (до 17 марта) идёт приём документов на выплату субсидий по несвязанной господдержке (это погектарные субсидии), общий объём которых должен составить 491 млн. рублей. Уже сдали документы 60% потенциальных получателей. С 10 по 20 июня будет осуществляться приём документов по несвязанной поддержке на посевы овощей и семенной картофель. Пока из выплат исключены площади, отведённые под масличные культуры и продовольственный картофель. Но, по словам замминистра, при наличии средств, в дальнейшем они могут быть распределены на это направление. В марте-апреле будут приниматься документы на выплату субсидии на производство молочной продукции и на содержание мясного скота, на сбор и реализацию молока сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. В рамках единой субсидии будут осуществляться выплаты средств грантов на развитие фермерских хозяйств и поддержку семейных животноводческих ферм (май-июнь, после прохождения конкурсов). Выплаты субсидии на приобретение техники, а также на компенсацию затрат на строительство и модернизацию животноводческих помещений и овощехранилищ планируются на конец года. И в течение года осуществляется выплата субсидий на погашение затрат по льготным кредитам, выданным до 1 января 2017 года (по предоставлению документов). Валентина Писарева обратила внимание фермеров, что обязательным требованием к получателям государственных субсидий, которое появилось в этом году в соответствии с постановление правительства РФ №887, является отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/fermery-regiona-mogut-poluchit-lgotnye-kredity-na-summu-bolee-milliarda-rubley-37405

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